Stanley desligó al gobierno de las declaraciones de Gómez Centurión

Política Polémica por dichos de Gómez Centurión sobre los desaparecidos en la Dictadura

"(La de Gómez Centurión) No es la posición del gobierno. Fue un momento muy doloroso de la historia que de ninguna manera vamos a cuestionar", afirmó Stanley.La funcionaria se expresó de este modo al ser consultada sobre las manifestaciones del jefe de la Aduana, quien consideró que la última dictadura "no fue un plan sistemático para desaparecer personas, ni un genocidio", y que "no fueron 30 mil los detenidos desaparecidos sino 8 mil".En declaraciones formuladas a la prensa tras participar de un acto junto al presidente Mauricio Macri en Casa Rosada, la ministra sostuvo que a través de la Secretaría de Derechos Humanos se "ha marcado la posición del gobierno".En ese contexto, afirmó que de ese modo "ha quedado zanjado cualquier" planteó, y precisó que "se ha dejado en claro la posición del gobierno" y remarcó que los dichos de Centurión "no es la posición del gobierno".