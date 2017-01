Polémica por dichos de Gómez Centurión sobre los desaparecidos en la Dictadura

La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación aseguró hoy que las opiniones del jefe de la Aduana, José Gómez Centurión, respecto a los desaparecidos durante la dictadura militar "son a título personal" y "no representan el pensamiento del gobierno".



"Esas opiniones son a título personal, no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del gobierno, puesto que es esta Secretaría la encargada del tratamiento riguroso y efectivo de temas de esta naturaleza", expresa un comunicado del organismo.



"Tampoco nos parece acertado discutir la verdad de los números, porque no mitigan la dimensión de la tragedia. 30 mil desaparecidos es un emblema social y como tal, resulta indiscutible", añade la Secretaría.



En declaraciones periodísticas, Gómez Centurión afirmó la noche del domingo que la última dictadura "no fue un plan sistemático para desaparecer personas, ni un genocidio", y que "no fueron 30 mil los detenidos desaparecidos sino 8.000".



"En términos históricos, no es lo mismo 8.000 verdades contra 22.000 mentiras", aseguró Gómez Centurión.



En tal sentido la Secretaría de Derechos Humanos señala que "el Estado como institución suprema debe siempre cuidar y proteger a sus ciudadanos" y que ya "en 1983, los argentinos le dijimos Nunca Más a todo aquel horror que costó miles de vidas e interrumpió el orden constitucional vigente".



"Tal como quedó demostrado por la acción de la CONADEP y los juicios a las juntas, con el terrorismo de Estado instalado desde las cúpulas militares se sostuvo un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebes, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias", añade el comunicado.