No habrá sesiones extraordinarias para tratar proyectos clave

El Poder Ejecutivo no convocará a sesiones extraordinarias para febrero, por lo que una decena de iniciativas que tienen sanción en alguna de las cámaras del Congreso deberán ser archivadas hasta que el presidente Mauricio Macri inaugure el período ordinario de sesiones, el 1° de marzo, como establece la Constitución Nacional.



La aceptación de que el Congreso mantendrá sus puertas cerradas el mes que viene surge de fuentes tanto del oficialismo como de la oposición, que coincidien en afirmar que no fueron notificados sobre la posibilidad de un llamado a extraordinarias, como sí ocurrió durante diciembre.



Asimismo, desde el Poder Ejecutivo dejaron trascender la intención de retomar la actividad legislativa recién en marzo.

Las únicas labores en febrero serán las reuniones de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene a su cargo dictaminar sobre la validez del dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).



De hecho, el presidente de la Bicameral, el diputado camporista Marcos Cleri, ya convocó oficialmente a la Comisión para este jueves 2 de febrero a las 10, con la intención de analizar la validez de varios DNU, entre los que figuran una modificación al Presupuesto 2016, cambios al alcance de los impuestos a los combustibles y la reducción del IVA a la venta de paquetes de cigarrillos.



Asimismo, Cleri confirmó a Télam que, una semana después, volverá a convocar a la Bicameral para analizar los DNU que reforman la Ley de Riesgos del Trabajo y la Ley de Feriados, firmados por el presidente Macri a fines de enero.



Ambos decretos fueron duramente cuestionados por la oposición que recordaron que dos iniciativas similares se encuentran en estudio en la Cámara de Diputados.



La iniciativa que modifica la Ley de Riesgos del Trabajo obtuvo amplio apoyo en el Senado y pasó a Diputados que, pese a que tenía aún dos semanas para debatirla en diciembre, no la llevó al recinto.



Al no convocar a Extraordinarias, Diputados deberá esperar hasta marzo para, tal vez, debatir la reforma al Ministerio Público Fiscal que busca recortarle poderes a la Procuración que encabeza Alejandra Gils Carbó.



Esa iniciativa tenía dictamen de comisión en la Cámara baja, pero fue archivada luego de que la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, primero, y algunos otros legisladores de la oposición después, cuestionaron el texto de la iniciativa.



En el Senado, en tanto, la agenda es más extensa e incluye el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que llegó de Diputados a mediados de 2016, fue sensiblemente modificado en comisiones, pero aún no obtuvo el consenso necesario para llegar al recinto de la Cámara alta.



Algo similar ocurrió con la Reforma Electoral que Cambiemos debió guardarse luego de que el Frente para la Victoria decidiera no brindarle su apoyo, pese a que el Frente Renovador encabezado por el diputado Sergio Massa, que funciona en tándem con el senador Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque de la mayoría en la Cámara alta, la respaldó.



También figuran en la lista de temas que quedaron para marzo un proyecto para limitar las comisiones que cobran los bancos por el uso de tarjetas de crédito que salió del Senado, fue modificado en Diputados y volvió a la Cámara alta.



Asimismo, quedarán para más adelante proyectos como el fomento al emprendedurismo, la escolaridad obligatoria para los niños de tres años, el uso de la marihuana con fines medicinales, el Programa de Fomento al Empleo Registrado y una iniciativa amplia, impulsada por el Gobierno, para combatir a las barras bravas en el fútbol.