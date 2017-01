Provincias ofrecerán suba salarial de 18% a docentes que reclaman más de 30%

A poco más de un mes del inicio de las clases, la conducción de la CGT al gobierno nacional la urgente convocatoria a la paritaria federal docente para fijar el piso del aumento salarial en todo el país y advirtió que sin esa instancia corre serio riesgo el comienzo del ciclo lectivo previsto para el próximo 6 de marzo. El pedido de la central obrera fue acordado la semana pasada durante el encuentro sindical en Mar del Plata y será oficializado este jueves tras la primera reunión formal del año del consejo directivo de la entidad.



Será justamente el mismo día en que se concretará la anunciada cumbre de gobernadores de todo el país, en la que intentarán consensuar una posición común que se traducirá en un el ofrecimiento de un tope del 18% para los aumentos salariales que comenzarán a negociar en las próximas semanas con los gremios docentes de sus respectivas jurisdicciones, según deslizaron fuentes de varios distritos.



Las discusiones salariales con los maestros se desarrollarán a nivel provincial después de que el Gobierno nacional anunció en diciembre pasado que no convocará a la paritaria federal para fijar el sueldo mínimo de la actividad, como era habitual desde hace 9 años tras la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo.



El fin de semana el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, defendió esa decisión y sostuvo que ya el año pasado la Nación cumplió con el establecimiento de un mecanismo de actualización automática por el que el cual el salario inicial del sector será siempre un 20% superior al salario mínimo, vital y móvil. Desde este mes, cuando el SMVM se actualizó en $ 8060, esa cifra quedó fijada en $ 9672. "Una vez fijada esa pauta general para todos los años, ya no tiene sentido la injerencia del Gobierno nacional en la discusión", remarcó el funcionario en declaraciones radiales.



La falta del paraguas de un acuerdo nacional generó inicialmente fuerte preocupación en las provincias, por el efecto de la ausencia de una referencia que permitiera unificar las negociaciones y evitar desequilibrios entre los salarios de los diferentes distritos. Por eso es que en las últimas semanas los gobernadores decidieron activar una discusión conjunta para acordar una postura común en la negociación con los gremios.



De cara ese objetivo, en el encuentro que agendaron para el jueves intentarán cerrar un ofrecimiento en línea con el entendimiento que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, selló a fines del año pasado con parte de los sindicatos estatales provinciales, que estableció una suba de 18% en tres tramos ajustable por la inflación del Indec.



Los sindicatos docentes, sin embargo, se plantaron frente a la provincialización de las negociaciones y renovaron el reclamo por el retorno a la paritaria federal. Interpretan que el apoyo de la CGT podría ser clave para potenciar su objetivo, sumado a las advertencias que ponen en duda el normal inicio del ciclo lectivo.



Por lo pronto, los representantes sindicales de los maestros ya alertaron sobre su total rechazo a la pauta salarial que alientan los gobernadores y anticiparon reclamos en torno al 35% con el argumento de la necesidad de recuperar el deterioro salarial de casi 10 puntos que ?aseguran- acumularon durante 2016.



"Sin paritaria federal habrá un conflicto como no se había visto en años", advirtió al respecto Sergio Romero, el titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), que integra la conducción cegetista y participó el jueves de la reunión de la central obrera en Mar del Plata. El dirigente remarco que conversó con ministros provinciales que le manifestaron la intención de fijar un techo del 18% para las negociaciones en cada distrito, una propuesta que juzgó como "imposible". "Si calculamos que ha habido una pérdida del poder adquisitivo de entre el 9% y el 10% y que el salario inicial está en $ 9672, nunca podríamos estar negociando por debajo del 35%", señaló Romero.



Una posición similar anunciaron desde la Federación Nacional Docente (FND) que ya convocó a una jornada de protesta para el próximo jueves frente al Ministerio de Educación en paralelo al encuentro que mantendrán los gobernadores.

Fuente: El Cronista