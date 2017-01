Resultados de allanamientos comprometerían a Canosa

Juan José Canosa, el abogado expresidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), la tarjeta que la provincia creó durante la administración del radical Sergio Montiel, quedó en una incómoda situación.



En el marco de la investigación en torno de una serie de licitaciones y contrataciones que ordenó Canosa cuando estuvo al frente de Sidecreer con firmas de Paraná y Santa Fe que estarían ligadas a familiares y amigos, el fiscal Juan Francisco Malvasio practicó cinco allanamientos. Cuatro se realizaron el lunes; el quinto, el jueves.



El último resultó el más relevante y el que más comprometido dejó a Canosa frente a una eventual acusación por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública: una delegación policial se apersonó a un edificio de calle Buenos Aires al 400 y allanó el departamento que ocupa la suegra de Canosa, o sea la madre de su esposa, Paula Montefiori, quien integra el Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial de Entre Ríos.



El operativo resultó positivo: de allí, se recogió una bolsa que contenía documentación referente a las contrataciones de Sidecreer y un maletín que se cree podría pertenecer a Canosa. ¿Cómo se llegó a allanar el departamento de la suegra del ahora funcionario de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados? Por un dato que aportó el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos). Kisser recibió un dato de una persona de su absoluta confianza.

Le dijeron, según contó el propio legislador, que el domingo 15, alrededor de las 2 de la madrugada, vio cómo trasladaban documentación relacionada a Sidecreer hacia el departamento de la suegra de Canosa. La información resultó cierta.



A mediados de diciembre último, el senador Kisser presentó una denuncia ante el procurador general Jorge Amílcar García para frenar el proceso de licitación que había lanzado el gobernador Gustavo Bordet con vista a la incorporación de capital privado en Sidecreer. La idea, finalmente, no prosperó, aunque sí la indagación judicial respecto a qué había ocurrido en la gestión de Canosa, desde 2009 a 2015, al frente de la tarjeta de crédito.



Kisser no se centró sólo en aquel proceso licitatorio sino que hizo una aportación de datos que resultaron clave para la apertura de dos investigaciones judiciales sobre Canosa: por enriquecimiento y por negociaciones. En su escrito, el legislador de la oposición hizo notar que "es público y notorio el proceso de vaciamiento" de Sidecreer, y que durante la gestión Canosa hubo "tráfico de influencias y direccionamiento del acto licitatorio hacia determinadas empresas".



Una semana después de aquella, un grupo de diputados de Cambiemos -Esteban Vitor, Gabriela Lena y María Alejandra Viola-apuntó sus dardos en torno del crecimiento patrimonial de Canosa y acudió ante el procurador García con un escrito abundante en datos: sus gustos caros para la decoración, su afición por los viajes a lugares adonde viajan personas con alto poder adquisitivo, su poco tiempo de presencia en Sidecreer y puerta que le abrió a las financieras para que comenzaran a operar con Sidecreer.

Los diputados fueron de lo particular a lo general. De lo particular, dijeron cosas así en su presentación ante la Justicia respecto de Canosa: "Disfruta viajar mucho a lugares caros y lujosos. Veraneó en Buzios, en el Conrad de Punta del Este, los centros de esquí de Las Leñas y Ushuaia, en compañía de su esposa, sus dos hijas y una niñera, todo en avión, en hoteles cómodos y lujosos o con todo incluido". Y un dato de color: "y modela su figura en gimnasios".





Trama familiar

La Justicia avanza con más detenimiento en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito de Canosa, pero va un paso adelante en lo relativo a las negociaciones incompatibles por cuanto la prueba es más abundante, y los hechos, más contundentes, según analizó una fuente de la Justicia.



Esta semana hubo cinco allanamientos, autorizados por la jueza de Garantías Susana María Paola Firpo. La Policía llegó hasta el domicilio del hermano del extitular de Sidecreer, Carlos Alberto Canosa, en un barrio privado de Paraná. Pero también hubo allanamientos en Santa Fe, en la sede de Excelcom SA, una empresa a la que Sidecreer le pagó 635.000 dólares por la provisión de insumos informáticos, entre 2008 y 2015. En el directorio de esa firma están María José Cuestas y Diego Aníbal Urba, como presidente y vice, respectivamente, aunque también Alicia Cuestas, la esposa de Carlos Alberto Canosa.



Alicia y María José Cuestas son hermanas, de Mirta Graciela Gueler y Néstor Cuestas, del dúo Los Hermanos Cuestas. La suegra de Carlos Canosa le habría vendido a Sidecreer uniformes e indumentaria por 262.300 dólares, entre 2012 y 2015. El portal Noticia Uno detalló que se trata de uniformes para el personal de la empresa estatal, como también remeras, shorts de fútbol, cofias y delantales que eran donados a clubes e instituciones en el marco del programa de Responsabilidad Social Empresaria encarado por la tarjeta.



Carlos Canosa se dedica, entre otras actividades, a la confección de prendas de vestir, desde el año 2005 y su suegra habría oficiado de intermediaria en la contratación con Sidecreer.



En ese marco, la justicia también ordenó allanar la casa de Carlos Alberto Canosa y Alicia Cuestas, en calle Gobernador López Jordán 2775, en el barrio privado Santa Cándida, en la zona norte de la ciudad de Paraná.



La sospecha es que Juan José Canosa contrató a su hermano a través de la suegra de éste, Mirta Gueler; a su cuñada Alicia Cuestas y a su concuñada María José Cuestas, a través de Excelcom SA; y a su amigo Diego Urba, también por vía de Excelcom SA. Esto constituye la base de la imputación por negociaciones incompatibles con la función pública contra el ex funcionario y actual asesor de la Cámara de Diputados.



Testimonio clave

El jueves a la mañana, el senador Raymundo Kisser (Cambiemos) estuvo en Tribunales y aportó información a la causa Sidecreer que tiene en la mira al extitular de la firma estatal, el abogado Juan José Canosa.



Contó que había recibido un dato de una persona de confianza, y que esa información era que se había ingresado documentación de Sidecreer, de madrugada, a la casa de la suegra de Canosa.



Ese mismo día, por la tarde, la vivienda, ubicada sobre calle Buenos Aires, fue allanada, y se encontró esa documentación.



En el departamento allanado vive la mamá de la abogada Paula Montefiori, defensora oficial del Poder Judicial, esposa de Canosa.



En Tribunales hubo un debate previo respecto si allanar o no. Estaba latente el temor de que pudiera resultar negativo el operativo, y quedaba salpicada, indirectamente, una funcionaria judicial.



¿Por qué se trasladó documentación de Sidecreer relativa a una causa bajo investigación judicial a ese lugar, en horas de la madrugada?



Las dudas quedarán develadas conforme avance la investigación, y la defensa de Canosa, que ejerce el abogado Raúl Barrandeguy. En principio, el extitular de Sidecreer ya está imputado.

Fuente: El Diario