Patricia Bullrich descartó la construcción de un muro con Bolivia

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , defendió los cambios en la política migratoria que impulsa el gobierno de Cambiemos para combatir el narcotráfico y el contrabando. En una entrevista con el diario El Tribuno, de Salta, la funcionaria aseguró que este año anunciarán mayores controles en las fronteras del norte del país. "Son cambios que ya se van a ver, pero son cambios muy importantes tanto en el control tecnológico como en el control humano", sostuvo.



Ante la pregunta de si el Ejecutivo "barajaba" la posibilidad de construir un muro con Bolivia o otro país limítrofe, como lo anunciado por Donald Trump en EE.UU., la ministra lo descartó de plano: "No, en absoluto".



Bullrich explicó que las medidas anunciadas por la Casa Rosada buscan evitar que ingresen al país de personas que hayan delinquido y acelerar el trámite de expulsión de extranjeros condenados por delitos graves en el país o el exterior. "Nuestro problema con la frontera no es la gente, nosotros no tenemos un problema con la inmigración, tenemos un problema con el narcotráfico y con el contrabando. Nuestro problema no es la gente", señaló.



Respecto del plan para aumentar los controles fronterizos, detalló: "Lo que sí vamos a hacer es arrancar con cuatro puntos de alta tecnología que son La Quiaca, Aguas Blancas, Salvador Mazza y Puerto Iguazú, y vamos a hacer un control de la frontera".



Con la mira puesta en las elecciones legislativas, el Gobierno aceleró la presentación de un batería de medidas para combatir el delito. La Casa Rosada lanzó la semana pasada un programa preventivo en los aeropuertos para detener delincuentes de otros países. La medida se suma a los mayores controles migratorios y al inicio del debate por la ley penal juvenil.



La ministra de Seguridad, además, consideró que los cambios que implementa el Gobierno en la política migratoria no provocarán un brote de xenofobia. "Creemos que no porque es muy importante combatir un delito como el narcotráfico. Y en esa realidad, tenemos que encontrar todas las vías para evitarlo. En el delito de la narcocriminalidad, todas las vías son importantes. La vía de expulsar rápidamente a los extranjeros que entren y que delincan en temas de narcocriminalidad, es lo mismo que meter rápido presos a los argentinos que lo hacen", indicó.



En ese marco, Bullrich consideró que hay consenso con la mayoría de los dirigentes de la oposición en que el país debe endurecer los controles. "En este tema prácticamente están de acuerdo todos. Fíjese que en realidad este debate no lo arrancamos nosotros, lo arrancó el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria [ Miguel Pichetto ]", resaltó.



Y agregó: "Nosotros lo estábamos estudiando, pero él permanentemente nos planteó que era necesario que la Argentina tenga estándares internacionales en relación con el tema del delito. La Argentina no tenía online los datos de todos los prófugos del mundo siendo un país que tiene Interpol hace años. Sin embargo, no lo tenía. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué mensaje significa eso?".