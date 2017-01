Estela de Carlotto, sobre el feriado del 24 de marzo: "Es una buena noticia"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que la marcha atrás del presidente Mauricio Macri respecto al feriado del 24 de marzo "es una buena noticia".



"Es una buena noticia, porque hay un razonamiento lógico después de un error político imperdonable. Es una pérdida de tiempo muy importante.Van a ser feriados fijos, respetando fechas tan sagradas como el 24 de marzo y el 2 de abril", afirmó Carlotto en declaraciones al programa El fin de la metáfora, por Radio 10.



"El poder y la fuerza la tenemos. El temor nuestro era que íbamos a hacer la marcha y podía haber actos irracionales. Todos aquellos que quieran venir pacíficamente con las consignas de ese día y otras que quieran agregar son bienvenidos, porque el derecho a la vivienda y a la alimentación es inalienable", señaló la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.



Carlotto también pidió la liberación de Milagro Sala. "Como país miembro que somos de la ONU hay que respetar lo que dicen estos organismos internacionales. Milagro está agobiada, ha perdido peso, pero está muy fuerte. No ha cometido ningún delito y puede demostrarlo. Pasa que acá tenemos una desinformación de los medios masivos".



"Macri nos bajó un subsidio muy pequeño que teníamos cuando era jefe de Gobierno. Y después vino toda una ola de desacuerdo, de infamias que nos quitan tiempo para trabajar en lo que hay que trabajar. Hay gente que piensa que votó mal. Este año hay elecciones, habrá que ver qué pasa. La democracia hay que defenderla", señaló la dirigente.



"Macri está en otra dimensión en este tema, vive en otro ambiente, es un empresario con mucho dinero, mirando para otro lado. El país para él es una empresa y nosotros no producimos, gastamos y eso a él no le gusta", cerró Carlotto.