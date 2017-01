Entre Ríos incorporó residencias para emergentología y cirugía infantil

El sistema de residencias médicas del Ministerio de Salud de Entre Ríos cuenta con un total de 117 becas para primer año que cubren un amplio abanico de especialidades con la novedad de la incorporación de emergentología y cirugía infantil. Este régimen de capacitación tiene por objeto completar la formación integral del profesional, ejercitándolo en el desempeño responsable y eficiente de las especialidades médicas. La inscripción para el ciclo lectivo corriente, se abrirá en febrero y se extenderá hasta el 31 de marzo mientras que el examen médico único se llevará a cabo el 26 de abril en la ciudad de Santa Fe y en Paraná, para no médicas y post básicas.Prácticamente desde su origen las residencias médicas, se basaron en cuatro premisas, que se conservaron a través del tiempo: capacitación en servicio activo, dedicación exclusiva de los residentes, enseñanza programada y supervisada y por último la delegación progresiva de responsabilidades médicas o quirúrgicas.Entre Ríos cuenta con un total de 117 becas para ingresas a primer año, de las cuales 48 corresponden al cupo nacional que se solventan a medias con el estado provincial mientras que las restantes 69 las paga la provincia.Las especialidades contempladas son: Salud Mental en sus distintas acepciones, Epidemiología, Anestesiología, Tocoginecología, Otorrinolaringología, Ortopedia y Traumatología, Cirugía General, Medicina General y Familiar, Clínica Médica, Emergentología, Cardiología, Bioquímica Clínica, Odontología Comunitaria, Pediatría, Obstetricia Comunitaria, Cirugía Infantil, Nefrología Adultos, e Infantil, Unidad Terapia Intensiva Adultos y Pediátrica y Neonatología."El régimen de residencias es un sistema que se creó en la provincia de Entre Ríos, hace varios años atrás así como en otras provincias para capacitar y formar en determinadas áreas de salud a los profesionales graduados en las distintas disciplinas", aclaró la coordinadora del área doctora Carina Reh.La funcionaria aseguró que más allá de algunas dificultades por las que se debe atravesar por su complejidad en si misma, las residencias se fueron consolidando y de hecho se extendieron a todo el país y a casi todas las especialidades. Y agregó, "más trascendente aún, pasaron a ser parte de la cultura médica y actualmente ya nadie discute que este sistema constituye el mejor sistema de formación de pos grado".En nuestra provincia, las residencias médicas, se distribuyen en un amplio radio del territorio entrerriano. De hecho, en los departamentos más grandes demográficamente como Paraná, Concordia, Uruguay y Gualeguaychú, pero también se dictan en lugares como La Paz, Colón, Villaguay, Victoria y Ramírez que se agrega este año las dos últimas, con una vacante cada una destinada a Medicina General y Familiar.Ya es imposible pensar en términos de salud sin disparadores que contemplen la capacitación permanente de los profesionales que se van graduando e incorporando al sistema sanitario. No obstante queda para abordar un problema que no es menor y que es la relación entre las camadas de profesionales que van egresando y la oferta de vacantes en las residencias. Según, un informe nacional a principios de la década del 70 las vacantes equivalían al 30% de los graduados, actualmente la cifra se ha reducido a un poco más del 20%. Ante lo cual surge el interrogante de como hacer para brindar una capacitación de esas características al resto de los profesionales que no pueden acceder a este régimen de especialización.En la provincia, sostiene la doctora Reh, ha habido importantes avances durante el año lectivo 2016. Por ejemplo, dijo, se reabrió la de Neonatología de Concordia, se incorporó al instructor de Obstetricia en el hospital San Roque de Paraná, se regularizó la situación salarial de los instructores y se abrieron la de Cirugía Infantil y la de Emergentología así como la de Traumatología en Concordia. Y también, producto de un convenio firmado con la Facultad de Ciencias de la Vida y de la Salud, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, durante el año lectivo 2.016 se incorporó el dictado de inglés."Pero lo que es más importante aún, como política de estado, es que durante el 2.016 comenzamos a efectivizar la idea rectora de este sistema que es lograr que terminada la capacitación, los profesionales residentes, se distribuyan en diferentes lugares del interior de la provincia. A los efectos por cierto, de fortalecer los equipos de salud existentes en esos destinos muchas veces carentes de especialistas producto de la tendencia de los últimos años, de profesionales que prefieren volcarse a trabajar en los grandes conglomerados urbanos".En el marco de la capacitación en si misma, los residentes en Entre Ríos tienen 2 guardias de 12 horas por semana con intervalos de 48 horas y actualmente, tienen una beca que ronda las 13.000 pesos que en un plazo mediato pasará a ser de unos 16.000 pesos.Para este año, se tiene previsto que la inscripción tenga fecha de inicio el 20 de febrero y finalice el 31 de Marzo. El trámite se debe realizar en el Ministerio de Salud, área Residencias Médicas, 25 de Mayo 139, subsuelo, o llamar a los teléfonos 0343 4209631 o 4219052. También se puede ingresar al sitio web, www.entrerios.gov.ar/msalud/residencias-medicas-concursos. El examen único se llevará a cabo el día 26 de abril en la ciudad de Santa Fe porque es sede nacional.