Gobernadores del PJ se reunirán para unificar pautas de paritarias

Un grupo de gobernadores peronistas se reunirá el jueves próximo en Buenos Aires para unificar criterios de cara a las paritarias del sector público que deberán afrontar en sus distritos, luego de que el gobierno nacional ratificara su decisión de no involucrarse en ese debate.



El encuentro, según pudo saber Télam de fuentes provinciales, se realizará en el Hotel Savoy, ubicado en la avenida Callao al 100 del barrio porteño de Congreso, y contará con la presencia de varios mandatarios, en principio sólo peronistas, entre ellos el salteño Juan Manuel Urtubey y el tucumano Juan Manzur. Bordet, quien había participado en diciembre de una reunión con sus pares del PJ, sería uno de los participantes del cónclave. Pese a la insistencia en tratar de confirmar la presencia con fuentes gubernamentales, no se pudo lograr tal cometido.



En la mañana de ayer, en declaraciones a radio El Mundo, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dejó en claro la posición que asumirá la gestión del presidente Mauricio Macri frente a las discusiones salariales de las provincias.



"Va a ser un año en el que el gobierno nacional va a ocuparse de las paritarias de sus empleados públicos, y no como lo venía haciendo en las últimas décadas, que participaba en paritarias en las que no debería tener participación. Uno de los casos más claros es el de los docentes de primaria y secundaria", indicó Frigerio.



El titular de la cartera política también confirmó el encuentro diagramado por los mandatarios provinciales, al afirmar que "los gobernadores se quieren juntar el 2 de febrero para analizar varias cuestiones, una de las más importantes es generar una política común entre las provincias para las paritarias del sector público".



En este sentido, Frigerio indicó : "Las provincias van a juntarse para definir su mecanismo de discusión en la paritaria". Con ello, negó las especulaciones sobre la posibilidad de que la reunión se desarrollaría en la Casa de Gobierno y subrayó que se tratará de un encuentro exclusivo de los mandatarios provinciales. Al volver sobre las discusiones paritarias, Frigerio insistió con que será "un año distinto, porque hay una pauta del gobierno nacional para el salario mínimo de los docentes, que es un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil".



"Una vez fijada esa pauta general para todos los años, ya no tiene sentido la injerencia del gobierno nacional en esta discusión", explicó.

Además, los gobernadores tienen previsto fijar criterios comunes para la recuperación de los puntos de la coparticipación: pretenden que, al menos, se distribuya como estipula la ley, algo que no sucede.



Un planteo de las provincias del interior será la reactivación de las economías regionales. Un problema que sufren, entre otros, es el costo del flete.



En esos días, también se reunirá la cúpula de la CGT para discutir lo mismo: cuál será el aumento para este año a los trabajadores.



Frigerio en Federación

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, visitará el viernes 3 de febrero la ciudad de Federación, donde junto al jefe comunal, Carlos Cecco se analizará y gestionará obras para la ciudad.



La noticia fue dada a conocer por el concejal Rafael Andrade de Cambiemos, quien comentó que dentro de los motivos que se expusieron en la nota formal de invitación al funcionario, está el traslado definitivo de los pobladores que aún habitan en el exemplazamiento y una delegación de Anses, en la ciudad de Federación. Andrade, luego aclaró: "Será el intendente Carlos Cecco quien maneje la agenda de ese día".



