El Gobierno estableció nuevas frecuencias para telefonía móvil

Esto permitirá, por ejemplo, que Telefónica o Telecom puedan dar telefonía celular de cuarta y quinta generación (4G y 5G) sobre sus frecuencias de 3.5 Gigahertz (Ghz), que recibieron en forma gratuita, especialmente cuando estaba en funciones el secretario de Comunicaciones menemista Germán Kammerath. Y también pedir que les asignen nuevas frecuencias, como la de 2.5 Ghz.



También permitirá que Nextel -del Grupo Clarín- pueda implementar una red de telefonía móvil 4G sobre las frecuencias de 800 Megahertz (Mhz), 900 Mhz y 2.5 Gigahertz, por las que pagó US$ 150 millones.



"El refarming es la puerta de entrada de nuevas inversiones en telefonía celular", señaló una fuente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). Y agregó que el refarming y la ampliación del tope para tenencia de espectro "pueden sonar como términos muy técnicos, distantes de los problemas cotidianos. Pero cuando se concreten, podrán ayudar a mejorar la calidad del servicio, que lleguen nuevas inversiones, que la gente pueda elegir entre más opciones de prestadores y que bajen los precios que pagan los abonados al servicio de telefonía celular".



Sin embargo, un especialista señaló que "la nueva metodología le permitirá a las telefónicas dominantes que sigan acumulando más frecuencias y más ancho de banda, consolidando su penetración en el sector de las comunicaciones".



La nueva Resolución del Ministerio de Comunicaciones, además, resolvió ampliar a 140 Megahertz el tope de ancho de banda de espectro que puede tener un operador celular. Antes Movistar, Personal y Claro no podían tener más de 100 Mhz cada una, lo cual limitaba el ancho de banda y los servicios que podían ofrecer. De hecho, cuando Telefónica compró Movicom Bellsouth, tuvo que devolver 35 Mhz, ya que la fusión de ambas superaba el límite permitido, que era de 50 Mhz.



Luego ese límite se amplió a 100 Mhz, con la subasta de frecuencias 4G, que hizo el kirchnerismo a fines de 2014, donde los tres operadores móviles pagaron US$ 1.619 millones por 140 Mhz en 4G y por los 35 Mhz en 3G que había devuelto Movistar.



La nueva Resolución es una derivación del Decreto 1340, que el presidente Mauricio Macri dictó hace menos de un mes, donde se establecieron las condiciones y los plazos para la competencia en comunicaciones. Allí se habilitó al Ministerio de Comunicaciones a dictar normas que "permitan la reutilización de frecuencias de espectro radioeléctrico atribuidas previamente a otro servicio", para dar telefonía 4G y 5G, y aquellos servicios que permitan las nuevas tecnologías de comunicaciones.



Clarín.