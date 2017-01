Varisco participó del acto nacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

Foto 1/2 Foto 2/2

La ciudad de Santa Fe fue sede del acto nacional conmemorativo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.



El Paseo de los Justos entre las Naciones (Almirante Brown 5059) -al borde de la laguna Setúbal- brindó el marco para el desarrollo de la ceremonia, que contó con la presencia del intendente de Paraná, Sergio Varisco, y fue encabezada por el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj.



También participaron el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz; el intendente de Santa Fe, José Corral, y autoridades de DAIA Santa Fe, embajadores de Israel y otros países, y el presidente de DAIA Paraná, Diego Dlugovitzky.



En este marco, el intendente de Paraná puso en relieve el acontecimiento: "El orgullo de ser argentino tiene que ver con que el nacimiento de nuestra patria fue fundamentalmente, no por razones económicas ni religiosas, sino por luchar por la dignidad del hombre en el suelo argentino; por eso Argentina mayoritariamente siempre se opuso a cualquier autoritarismo, a cualquier dictadura", argumentó. Y añadió: "Los entrerrianos nos sentimos particularmente orgullosos porque en la época del nazismo el gobernador de nuestra provincia de aquella época, Enrique Mihura, prohibió las actividades de los partidos fascista, ya en el año 1939, cuando algunos creían que Hitler podía ser una buena persona, no le erramos los entrerrianos".



En tanto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, señaló: "Esto es cumplir con un pedido del Presidente de la Nación que es llevar adelante políticas federales de derechos humanos y reconociendo lo que es Santa Fe por su aporte a la construcción a nuestra República y porque es emblemática en la historia del pueblo judío por ser receptora de la inmigración". "El año pasado, siguiendo con las políticas públicas del Gobierno Nacional, se inauguró este espacio de los Justos y nos pareció que este era el lugar indicado para hacer el primer acto fuera de Buenos Aires", completó luego.



Por su parte, el gobernador de la provincia de Santa Fe subrayó la importancia de recibir este acto por primera vez fuera de Buenos Aires, resaltando el intendente Corral que la vecina ciudad "es la única que tiene un lugar en que se recuerda a aquellas personas no judías que ayudaron en el momento del holocausto, poniendo en riesgo su vida; estamos orgullos que nos acompañen embajadores, la comunidad judía de nuestro país y de otras comunidades, esto es un tema de todos, no solo le pasó a un pueblo, hay que recordar ese horror de los campos de exterminio para que nunca más pase".



Por primera vez el acto central de la Argentina se realizó en el interior del país, desde que en el 2005 la fecha fuera impuesta por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tras 10 años de que este acto se llevara cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se decidió trasladar su realización a la ciudad de Santa Fe, en el Paseo de los Justos entre las Naciones.



Cabe señalar que la convocatoria fue realizada por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación; junto a los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, y de Educación y Deportes de la Nación; el Gobierno de la Provincia de Santa Fe; el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe; y las organizaciones que conforman el Capítulo Local Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).



Día internacional

La Organización de Naciones Unidas, a través de la resolución 60/7, estableció que cada 27 de enero se conmemore el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Esto, en virtud de que en esa fecha se conmemora la liberación en 1945 por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau.