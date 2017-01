La Cámara Electoral dispuso cambios en el escrutinio provisorio

La Cámara Nacional Electoral dispuso nuevas medidas respecto del escrutinio provisorio para las próximas elecciones legislativas con el fin de "abreviar el tiempo de transmisión de datos", como el escaneo del acta de votación en el mismo lugar de sufragio, al tiempo que reclamó que se instale "un sistema de trazabilidad en las urnas, padrones y materiales para las mesas de votación".



Las nuevas disposiciones del máximo tribunal electoral del país se producen luego de que fracasara en el Senado el proyecto impulsado por el Gobierno para establecer la Boleta Única Electrónica, el cual además dejaba en manos de la Cámara el escrutinio provisorio de datos.



Los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via firmaron tres acordadas en las que precisan nuevas medidas para la recolección, digitalización y difusión de los escrutinios de mesa, como "abreviar el tiempo de transmisión de los datos a través de procedimientos como el escaneo -en lo posible- en el propio establecimiento de votación" de las actas.



Según indicó el tribunal, esto ayudaría a "lograr una carga más amplia de información y, por lo tanto, más homogénea y representativa del resultado de la elección y asegurar a las agrupaciones políticas una mayor amplitud en su fiscalización".



También requirió que el Servicio Electoral del Correo Oficial -como entidad responsable del despliegue y repliegue de los materiales y documentación electoral- "arbitre los medios para colocar un sistema de trazabilidad en las urnas, padrones y materiales para las mesas de votación, y en todo otro elemento que la justicia nacional electoral determine".



Los camaristas destacaron la antelación respecto de las elecciones con la cual se informan estos requerimientos que, según afirmaron, apuntan a "permitir mayor agilidad, transparencia y seguridad del proceso electoral de este año" y no dejaron de lado el frustrado debate sobre un eventual el cambio en el sistema.



De hecho, el tribunal electoral -que estaba a favor de la boleta electrónica- le insiste al Poder Ejecutivo con que "considere la formulación de soluciones adecuadas con respecto a la regulación del instrumento mediante el cual se pone a disposición del ciudadano la oferta electoral".



No obstante, en las acordadas los jueces le dan especial importancia a las medidas y requerimientos con los que se pretende "optimizar el control de la cadena de custodia en los procedimientos de despliegue y repliegue del material y documentación electoral".



En esa lista de requerimientos al Servicio Electoral del Correo Oficial, la Cámara incluye la "inclusión de un código de individualización automática en las urnas, padrones, bolsones, cajas conteniendo los útiles y materiales para las mesas de votación, y en todo otro elemento que la justicia nacional electoral determine".



Allí también solicita la "provisión del sistema interoperable que permita la individualización y trazabilidad de cada elemento -o conjunto de elementos-, monitoreando en forma remota su traslado en diferentes momentos del proceso electoral; y que contenga las funcionalidades necesarias para que cada Secretaría Electoral cargue en el mismo, los datos pertinentes para su seguimiento".



Otro de los requerimientos es la "implementación de seguimiento permanente del despliegue y repliegue utilizando dispositivos de geolocalización (GPS) en todos los vehículos que se afecten al traslado del material y/o documentación correspondiente a cinco (5) o más mesas electorales".



También la "remisión a la justicia nacional electoral, con suficiente antelación, de la información relativa a la totalidad de las rutas de despliegue y repliegue -principales, secundarias y de contingencia-, en formato digital estandarizado y con la cartografía correspondiente" así como de "la nómina del personal permanente o transitorio" a ese operativo.



Además, el tribunal ratificó la vigencia de las acordadas emitidas para las elecciones presidenciales de 2015, en las que dispuso medidas que apuntan a reforzar el control de los comicios así como de los escrutinios provisorio -a cargo del Poder Ejecutivo- y definitivo.

Al respecto, la Cámara ordenó "poner a disposición de los fiscales partidarios equipos suficientes que permitan efectuar un seguimiento, en tiempo real, de las operaciones atinentes a esos procesos" y "que los fiscales partidarios pueden auditar el software de escrutinio provisorio y definitivo".



En esas acordadas, el tribunal también instruye "a las autoridades de mesa para que hagan inspecciones al cuarto oscuro como mínimo una vez cada diez votantes para verificar la existencia de boletas de todas las agrupaciones".



También habilitan en los lugares de votación "un cuarto oscuro complementario -en la medida en que haya posibilidades edilicias- que permanecerá bajo llave o con acceso rigurosamente controlado, en el que se dispondrán ejemplares de boletas de todas las agrupaciones".