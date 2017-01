Revelan detalles de cómo se gestó la visita de Bullrich a docente en Viale

Política Cuestionan la visita del ministro Bullrich a la maestra Yohana Fucks

El lunes, a primera hora de la mañana, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, pisó suelo entrerriano. Llegó en una avioneta que lo depositó en un campo cercano a la localidad de Viale, a 57 kilómetros de Paraná. Hasta allí lo fue a buscar un vehículo, conducido por el vicepresidente del Concejo Deliberante de Paraná, Emanuel Gainza (Cambiemos), y lo dejó en la casa de la docente Yohana Fucks, la maestra que se hizo mediáticamente conocida luego de escribir una carta a Lionel Messi, que fue leída en el prime time de la TV nacional por el conductor Marcelo Tinelli.Fucks es dirigente de la filial Viale de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), enrolada en la Agrupación Rojo y Negro, y aquel encuentro, el lunes, en su casa, con el ministro Bullrich, y un grupo de docentes, generó una polémica hacia el interior del sindicato.La secuencia de cómo se gestó el encuentro la contó ael concejal Emanuel Gainza, vicepresidente del Concejo Deliberante de Paraná.Gainza y Bullrich se conocen desde hace una década. El ministro de Educación fue el primer dirigente de peso del PRO a nivel nacional en visitar la provincia cuando los jóvenes del partido de Macri eran minoría y estaban organizándose."Voy a Entre Ríos, ¿querés que nos encontremos?", lo invitó el ministro al concejal.La visita a la provincia se había gestado a partir de un pedido de la docente vialense Yohana Fucks.Antes, se comunicó con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo, aunque el funcionario del gabinete de Gustavo Bordet esta semana se tomó vacaciones. De igual modo, la visita en terreno del ministro de Educación era paraEl viaje desde Paraná a Viale en auto fue hecho por Gainza en compañía del intendente Sergio Varisco. El jefe comunal saludó a Bullrich, acordó una reunión posterior, y volvió a la capital provincial.Concluida la reunión entre el ministro y el grupo de docentes que se reunió en casa de Fucks, el funcionario volvió a Buenos Aires.El posteo de Fucks fue replicado por el ministro Bullrich. Allí, la docente vialense escribió todo lo que le planteó ella y un grupo reducido de maestros: el "bajo presupuesto" en educación; los "terribles problemas en el transporte"; los "serios procesos de inseguridad"; "nuestro rechazo a la recategorización de escuelas"; la "desesperante situación que viven los maestros en Entre Ríos en cuánto a la mala liquidación de los salarios"; "la pobreza e injusticia en los sueldos docentes, que a pesar de los incrementos planteados por el ministro, seguimos muy por debajo de la canasta básica familiar".Ana Delaloye, secretaria de educación de la conducción provincial de Agmer, no juzgó bien la visita de Bullrich. "Nosotros entendemos que los ámbitos de negociación son los institucionales, y con los representantes gremiales que tienen el mandato y la representación de los docentes. No es lo que entendemos, es lo que corresponde. Ni siquiera visitó al Consejo de Educación, que también es un ámbito institucional de discusión de políticas educativas", fustigó la dirigente.Gustavo Blanc, secretario general de la seccional Uruguay de Agmer, también cuestionó ese encuentro entre Bullrich y Fucks. "Lamentamos que la visita del ministro haya sido fugaz y se haya mantenido en estricta reserva, tal vez para evitar movilizaciones en su contra o para no tener que dar explicaciones públicas del no llamado a paritarias o de la desfinanciación de programas educativos nacionales", dijo.Desde el CGE señalaron que el titular del organismo, José Luis Panozzo, estaba al corriente de la visita fugaz de Bullrich -estuvo entre las 8 y las 12 en suelo entrerriano- y también se sabía de la modalidad de esa visita: encontrarse sólo con docentes, una modalidad que busca implementar en distintos puntos del país, según contó el concejal Gainza, que lo acompañó hasta Viale.Más, desde Educación admiten que la relación entre el ministro y Panozzo es "muy buena", y prueba de ello, aseguran, es un anuncio que se hizo esta semana: la construcción del nuevo edificio de la Escuela Nº 100 de Puerto Nuevo. La obra, como se informó, se realizará con un financiamiento gestionado ante el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). La obra costará casi $100 millones, y la provincia tenía sólo la mitad. El CGE hizo gestiones, y la Nación aportó el resto.Pero también, por gestiones de Panozzo la provincia se quedó con el 50% de lo que dispuso Nación para construir nuevos jardines de infantes en el país, en el marco del programa 1.000 jardines. Se han licitado 70, y a Entre Ríos corresponden 14. A eso se agregan las gestiones incesantes por sostener el financiamiento de los planes nacionales educativos. Esta semana están cerrando la negociación y es probable que la semana próxima ya haya novedades respecto de la apertura del gripo financiero."La relación con nosotros sigue bien, y Panozzo con Bullrich tienen contacto permanente", aseguran desde el CGE, aún cuando el ministro haya pisado Entre Ríos y no se haya entrevistado con el funcionario de la administración del gobernador Gustavo Bordet.