FEMER pide a IOSPER "un porcentaje muy importante" de aumento del coseguro

Este jueves se realizó una reunión entre autoridades del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) en el marco de las negociaciones para actualizar los montos arancelarios.En declaraciones a, el presidente del IOSPER, explicó que el organismo analizará el pedido de los montos solicitados por los médicos y el día 9 de febrero se dará una respuesta. En tal sentido, dio cuenta que "no se puede responder hoy porque se tiene que evaluar la pertinencia y el impacto administrativo y económico que representa para la obra social".En el encuentro, autoridades del IOSPER destacaron que los compromisos asumidos fueron cumplidos "y hemos estado acomodando la lentitud de la cancelación de lo que ellos estaban pidiendo y progresivamente se irá normalizando. Es un esfuerzo enorme de nuestra parte", destacó.Respecto al aumento arancelario que pretende FEMER; Cañete señaló que "están pidiendo un porcentaje muy importante y no podemos comprometer recursos que no tenemos; hasta que no se defina la política salarial es imposible". Actualmente, el coseguro que se abona por el PMO (Plan Médico Obligatorio) es de 70 pesos, y desde el IOSPER descartan que el mismo se eleve a 150 pesos tal como rige para las obras sociales sindicales.Por otra parte, Cañete manifestó que la entidad que agrupa a los médicos asistió "con una serie de planteos de los que, en un 50 por ciento, se llevó respuestas positivas. Lo importante aquí es que IOSPER dé respuestas serias que puedan ser cumplidas", dijo.Por su parte, Rodolfo Nery, presidente de FEMER señaló aque "el valor es el que le hemos solicitado a todas las obras sociales sindicales, que es un valor estándar para todas. No es muy descabellado pero si se toma en porcentajes sin saber cómo viene el tema de las paritarias, puede parecer elevado".En tal sentido, explicó que "se plantea una consulta ética de 276 pesos para las obras sociales sindicales y otro valor para las prepagas. No es nada descabellado, es lo que le estamos pidiendo a todo el mundo", remarcó sobre los valores solicitados.Finalmente, Nery aclaró que con la deuda "estamos prácticamente al día y contemplamos ese esfuerzo".