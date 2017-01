Gastronómicos cuestionaron la decisión de quitar los feriados puente

El secretario Adjunto de la seccional Paraná de la Uthgra, José Trlin Carelli, afirmó que la medida "es perjudicial para el turismo". También señaló que es una decisión que "tiene efecto en todo el país", por lo que consideró que "hubiera tenido que discutirse en el Congreso y no salir por decreto".



Ante la nueva situación, el dirigente entrerriano instó a los empresarios "a trabajar en conjunto y buscar alternativas para sostener la actividad, porque el trabajador no tiene que ser el afectado por esta situación".



"Lo hemos planteado cuando el año pasado se pusieron en duda los feriados puente. Esto es perjudicial para la actividad del turismo", afirmó el directivo de Uthgra Paraná.



Trlin Carelli señaló que "esta decisión se toma en Buenos Aires, donde un feriado afecta un sector de la industria, pero el resto del país necesita de los feriados puente, el turismo también es una industria y necesita de los feriados puente".



"Por una cuestión económica la gente dejó de vacacionar 10 ó 15 días. Con los fines de semana largos hay mayor ocupación hotelera durante todo el año. Por eso siempre peleamos para que se mantengan los feriados. Si bien hay actividades que se cortan, el turismo también es generador de una gran mano de obra", insistió el dirigente entrerriano en declaraciones a Sitio Gremial.



El secretario Adjunto de la Uthgra Paraná señaló que esta decisión "afecta a todo el país", por lo que consideró que "este es un tema que debe tratarse en el Congreso, no tiene que imponerse por decreto, sin ningún tipo de debate en las cámaras".



"Lo que también cuestionamos del gobierno nacional es la promoción de 18 cuotas para viajar al exterior con Aerolíneas Argentinas. Con eso se fomenta que el turista se vaya afuera y eso también afecta al turismo del país", cuestionó el directivo sindical.



No obstante, frente a los efectos que pueda generar la anulación de los feriados en la actividad, Trlin Carelli advirtió que "con esto no tiene que verse afectado el trabajador, no es que porque saquen los feriados puente tiene que haber despidos".



"El turismo puede tener una merma importante los fines de semana, pero esto no significa que haya despidos. Los empresarios siempre pretenden reducir, siempre tienen incumplimientos, y esto no tiene que ser motivo para afectar al trabajador", advirtió el dirigente.



En ese sentido, Trlin Carelli instó "a trabajar en conjunto y buscar alternativas para sostener la actividad, porque el trabajador no tiene que ser el afectado por esta situación".