Críticas a la modificación del feriado del 24 de marzo

Los decretos publicados el lunes generaron reacciones adversas en la oposición. Pero el que modifica el cronograma de los feriados alteró también a oficialistas. El diputado nacional Ricardo Alfonsín se quejó por la decisión del Gobierno de dar carácter móvil al feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia del 24 de marzo.



Alfonsín recordó que "hace poco el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, manifestó que las nuevas generaciones no tenían que cargar con la mochila de la dictadura". El legislador sostuvo que "es como si los descendientes de las víctimas de los nazis, dijeran que no cargan con la mochila del genocidio". El diputado sostuvo que esas declaraciones "tal vez nos ayuden a comprender la razón de la decisión: una incomprensible banalización de una de las mayores tragedias de la historia argentina".



Previsiblemente desde el kirchnerismo Eduardo "Wado" de Pedro manifestó su crítica a través de Twitter, donde señaló que "la memoria no se cambia" y expresó el rechazo al DNU que modifica el feriado inamovible del 24 de marzo, difundiendo a su vez el comunicado de las organizaciones de derechos humanos.



Y también desde el massismo se escucharon críticas. El dirigente cegetista y diputado del FR Héctor Daer señaló que "el 24 de marzo no es para pasear, es para reflexionar y no olvidar la dictadura, que no nos oculten la historia. Debe ser feriado inamovible".