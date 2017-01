Oposición en Tierra del Fuego y Rosario contra la movilidad de los feriados

A pocas horas del DNU del presidente Mauricio Macri que modifica el calendario de feriados, se multiplican las voces que manifiestan su disconformidad con la medida adoptada. Luego del repudio de los organismos de derechos humanos -que exigen al Poder Ejecutivo que el 24 de marzo continúe siendo un día no laboral-, varias ciudades del interior del país empezaron a exigir que sean inamovibles los feriados que pasaron a ser trasladables al lunes siguiente, como el de la Guerra de las Islas Malvinas (2 de abril) y el Día de la Bandera (20 de junio)."Ya vivimos en nuestro país los años en que se pretendió esconder nuestra historia, ocultar la gesta de Malvinas, desconocer a nuestros hombres que dejaron todo por su Patria, por su territorio, por la soberanía, por la dignidad, por el presente y por el futuro. No podemos permitir que muevan el 2 de abril como un feriado comercial", fustigó el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, hombre de La Cámpora y orgulloso "militante del proyecto nacional y popular"Acerca del DNU sancionado por Macri, el jefe comunal se mostró sorprendido por los criterios del Poder Ejecutivo, en el que algunas fechas, como el aniversario de Malvinas, pasen a ser feriados movibles mientras que otros no."No se entiende esta determinación. Cuando uno ve los considerandos de este decreto que modifica el régimen de feriados, se habla de que deben preservarse aquellas fechas que tienen una trascendencia para el país. Pero en este caso, Malvinas, no adquiriría este rango y es algo que no condice con la mirada de la ciudad y del Municipio, que nos encomienda a preservar el reclamo de soberanía y honrar la Gesta", afirmó el subsecretario de Innovación municipal, Andrés Dachary."Río Grande conmemorará la Gesta de Malvinas el 2 de abril este año, como cada año, como la ciudad y los Veteranos se merecen", completó Dachary, quien invitó a otros centros urbanos y a la provincia de Tierra del Fuego a adoptar la misma decisión.Con el mismo malestar por el daño simbólico que representaría el nuevo calendario de jornadas conmemorativas, la intendente de Rosario, Mónica Fein, exigió al gobierno nacional que sea "revisado" el DNU y reclamó que sea "inamovible" el feriado por el Día de la Bandera.