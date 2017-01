El papa Francisco a Arroyo Salgado: "Rezo siempre por Nisman"

El encuentro de @Pontifex_es entre las hijas del ex fiscal #Nisman y su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado pic.twitter.com/XXHWdEZI9f — Elisabetta Piqué (@bettapique) 25 de enero de 2017

El papa Francisco le dijo hoy en el Vaticano a Sandra Arroyo Salgado que reza "siempre por la memoria" del fallecido fiscal y también por sus hijas, Iara y Kala, en tanto la jueza le pidió a él que "siga rezando para poder llegar a la verdad sobre la muerte" del ex titular de la UFI-Amia.Así ocurrió en el marco de la audiencia general de los miércoles en el Vaticano, de la que participaron las hijas de Nisman junto a su madre en el marco de un viaje que emprendieron hacia Israel, con una primera escala en Roma, para poder tomar contacto con el Papa."Rezo siempre por la memoria de Alberto Nisman y también por sus hijas", les expresó el Papa al saludarlas en el marco de la audiencia, un hecho que fue definido como "muy conmovedor" y "muy reparador" para ella y sus hijas por la jueza Sandra Arroyo Salgado, en el marco de una entrevista que concedió tras el encuentro a la radio La Red.Así lo reveló la ex esposa del fiscal, quien junto a sus hijas Iara y Kala emprendieron un viaje a Israel, con escala en el Vaticano, donde hoy participaron de la audiencia general de los miércoles, y allí tuvieron el contacto con el Papa."Fue muy conmovedor para mis hijas y para mí. Tiene un valor muy importante para nosotros, muy reparador. Él nos trasmitió que reza siempre por la memoria de Alberto Nisman y también por mis hijas y yo le pude pedir que por favor nos ayude, que siga rezando para poder llegar a la verdad de esta muerte", sostuvo la jueza en diálogo con radio La Red desde la Santa Sede.En ese marco, agregó: "Estoy emocionada, estoy agradecida, y le doy el valor que este gesto tiene para con nosotros".En este sentido, Arroyo Salgado afirmó que "es reparador después del sufrimiento que pasaron mis hijas fundamentalmente por la muerte del papá, en el contexto que ocurrió, y por todo el sufrimiento posterior que tuvimos, por cómo se politizó la investigación judicial y toda esa campaña que sufrimos de intimidaciones y desprestigio a su memoria".Consultada sobre si pudo expresarle al papa Francisco su convicción de que Nisman no se suicidó, la jueza respondió: "No profundizamos, no era el ámbito y no correspondía. Yo puedo tener una postura con respecto al hecho porque conozco el expediente, pero de ningún modo pretendería que personas ajenas al mismo emitan un juicio de valor".Además, dijo creer "en la justicia divina y en la justicia de los hombres" de la que, indicó, forma parte."Lo que no hay que hacer es bajar los brazos; hay que seguir solicitando", postuló.Finalmente, Arroyo Salgado contó que el viernes llegarán a Israel, donde Nisman recibirá homenajes póstumos. "Será una experiencia muy importante para ellas (por sus hijas) porque van a poder vivenciar el reconocimiento, de personas de distintos ámbitos, al trabajo que hizo su papá", concluyó.En esa segunda etapa del viaje se espera que la jueza, ex esposa del fiscal fallecido, y sus hijas sean recibidas por altas autoridades del gobierno israelí y de Jerusalem, y por la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Miriam Naor.Entre otras actividades, la jueza Arroyo Salgado ofrecerá una conferencia en la Universidad Hebrea de Jerusalem, convocada bajo el título "La realidad de las víctimas en el sistema judicial argentino: Repaso histórico de casos de impacto internacional. Una visión desde lo funcional y lo personal".También visitarán el Museo del Holocausto, tendrán una actividad junto al embajador argentino en Israel, Carlos Faustino García, y visitarán la Fundación Shimon Peres, donde serán recibidas por uno de los hijos del ex premio Nobel de la Paz.Participarán además de una ceremonia que se realizará en el centro que homenajea a las víctimas de los atentados con la Embajada de Israel y la mutual judía AMIA, ocurridos en Buenos Aires en 1992 y 1994, respectivamente. Nisman fue durante 10 años titular de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA (UFI AMIA). Ese memorial está ubicado en las cercanías del bosque Memoria, que honra la lucha de los desaparecidos argentinos que fueron víctimas de terrorismo de Estado.La familia de Nisman también participará en una ceremonia en la ciudad de Naharía, donde se inauguró un monumento a la memoria del fiscal que muestra una Estrella de David rota. Según los autores de la obra, el monumento quiere identificar a la muerte del funcionario con "una agresión sufrida por la comunidad judía en Argentina".El viaje de las hijas de Nisman junto a su madre, Sandra Arroyo Salgado, se inició a una semana de haberse cumplido el segundo aniversario de la muerte del ex titular de la UFI-Amia, quien fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en el departamento en el que vivía en la zona porteña de Puerto Madero.De aquí a esta parte, la Justicia no pudo determinar si se trató de un suicidio, de un suicidio inducido o de un crimen, hipótesis que es sostenida por las querellas que representan a la familia del fallecido fiscal.Actualmente, y luego de su paso por la Justicia ordinaria -donde la investigación estuvo en manos de la ahora ex fiscal Viviana Fein y de la jueza Fabiana Palmaghini-, el expediente por la muerte de Nisman tramita en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano.Allí, el único imputado es el técnico informático Diego Lagomarsino, por haber sido quien le facilitó a Nisman el arma de la que salió el disparo que le causó la muerte.La muerte del entonces titular de la UFI-Amia se produjo cuatro días después de que denunciara penalmente a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la Amia, a raíz del Memorándum de Entendimiento sellado con Irán.