Gobernadores se reunirán para ponerle un "techo" a las paritarias docentes

Política A principios de febrero la Provincia convocará a gremios para discutir salarios

Gobernadores planean reunirse la próxima semana para fijar en conjunto un techo porcentual a las paritarias docentes, con vistas al inicio del próximo ciclo lectivo. La reunión sería el jueves 2 o el viernes 3 de febrero en Buenos Aires, con la idea de unificar posiciones ante el reclamo de los gremios que ya comenzó a escalar.Los mandatarios le pidieron al ministro de Educación, Esteban Bullrich, confirmar si eliminará o no la paritaria nacional que les servía como pauta de referencia para negociar con los Sindicatos a nivel local.Pero los gobernadores podrían recibir la respuesta recién en la reunión de parte del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el funcionario que viene abonando el diálogo con los jefes provinciales desde que asumió el presidente Mauricio Macri.Pero a los gobernadores que ya se les adelantó esa respuesta no están conformes y quieren armar una estrategia conjunta con sus pares para evitar tensiones que pongan en riesgo el ciclo lectivo en un año electoral.La distancia es enorme: la pauta que bajó el Gobierno nacional a través del diálogo permanente con los mandatarios es del 18% para no recalentar la inflación, pero la mayoría de los gremios ya anticipó que pedirá un 35%, para recuperar parte de los entre 6 y 9 puntos porcentuales de poder adquisitivo perdido el año pasado.Esa reunión dispararía las convocatorias en cada una de las provincias: la administración bonaerense podría llamar en la semana del 6 de febrero a los gremios AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDA con los que cada año negocia salarios.Alejandro Finocchiaro, director general de Cultura y Educación bonaerense, dijo que la convocatoria será realizada "próximamente" y señaló que los gremios no quieren comenzar a hablar de dinero hasta no tener la inflación de enero.El secretario general del Suteba, Roberto Baradel, advirtió el fin de semana que el inicio del ciclo lectivo el 6 de marzo próximo está "en riesgo" ya que está "demorado el llamado a paritarias".El funcionario rechazó en diálogo con radio El Mundo que haya una demora en la convocatoria y realizó una encendida defensa del ímpetu puesto por la administración bonaerense a las negociaciones salariales con todos los sectores del espectro público.Para Finocchiaro, las declaraciones de Baradel están teñidas por una fuerte impronta política, teniendo en cuenta la cercanía del sindicalista al Frente para la Victoria, partido que conduce la ex presidenta Cristina Kirchner."Es propio de los gremios salir a calentar el escenario de las paritarias. Nosotros no podemos hacer eso porque tenemos responsabilidades distintas. Debemos velar por la mejora de la escuela pública y no podemos hablar con ligereza", dijo Finocchiaro.