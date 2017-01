El gobierno defendió la decisión de que sea "móvil" el feriado del 24 de marzo

En medio de la polémica por la designación de las fechas de los feriados del 2017 y tras las duras críticas de personalidades de la lucha por los derechos humanos, el propio secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, defendió el decreto del presidente Mauricio Macri en el que se da carácter móvil al feriado del 24 de marzo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia"El espíritu de este cambio hace hincapié en eso, el 24 de marzo es un día de reflexión y ejercicio de la memoria", dijo el funcionario a Radio Mitre.Y agregó: "Hoy, lo que teníamos era un feriado nacional donde en este día no se daban las jornadas de educación y reflexión. Por eso, creemos que justamente tenemos que ir hacia ese camino. Entendemos que en un día laborable, donde el Congreso, el Senado, la Justicia, la Administración Pública, las escuelas públicas y privadas y las bibliotecas están abiertas al público, todas las instituciones puedan estar consagradas a ese día".Además, el secretario de Derechos Humanos se animó a cuestionar el uso que se le daba hasta el momento al 24 de marzo por gran parte de la sociedad: "Todas estas son cosas que no se daban con el feriado, donde sí se privilegiaba por una gran parte de la sociedad el turismo y no la recordación", advirtió."Al no haber escuelas, era imposible dar charlas de reflexión. Ahora, el 24 pasa a ser un día de profundo estudio de educación en los ámbitos educativos, políticos, judiciales y culturales. Por el contrario a lo que se dice, ahora se le dará mucho más peso y se integra a toda la sociedad, no solamente a un sector. Justamente se socializa mucho más la memoria de la educación, que a medida que pasan los años, más imperante se hace", añadió."Lo que se hizo fue un ordenamiento con un criterio de juntar tres patas importantes de la Argentina, que son la educación, para asegurar que los chicos tengan sus 180 días de clase como corresponde, la dimensión comercial y también la dimensión del turismo", dijo.La decisión del Gobierno de eliminar al 24 de marzo como uno de los feriados generó una ola de críticas entre referentes de los familiares de las víctimas de la última dictadura militar. La líder de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró: "Estamos hartos de las provocaciones. No son fechas cualquiera, sino que son fechas que marcaron 30 mil vidas, 500 bebés, los robos de bienes y un país totalmente aniquilado. Y luego esas muertes injustas tan lejos de la patria de los chicos de Malvinas".Por su lado, Graciela Fernández Meijide, quien tiene un hijo desaparecido, se mostró muy preocupada por la decisión del gobierno nacional. "Le diría a Macri que no toque el 24 de marzo, que revea esa decisión porque se tocan cuestiones muy sensibles", afirmó la ex integrante del gobierno de la Alianza. Y agregó: "Para quienes sobrevivimos a ese hecho y para los familiares que recordamos la desaparición de nuestros hijos y la lucha, es un día muy importante".