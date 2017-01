Los DNU de Macri que fueron rechazados en comisión durante 2016

Los primeros Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Mauricio Macri en el comienzo del 2017 encendieron la polémica. Sin tardar un instante, la oposición salió a pedir que se convoque con urgencia a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.



Ante las advertencias sobre la "inconstitucionalidad" del decreto para reformar el régimen de ART, se prevé que en el seno de la bicameral que preside el diputado camporista Mario Cleri, los bloques opositores podrían akzarse con una victoria. La molestia además se agranda debido a que la norma contaba con media sanción del Senado y esperaba ser tratada en Diputados.



Si se hace un repaso por las medidas que el gobierno de Mauricio Macri debió someter a dicha comisión, durante el año pasado de los 26 decretos que se analizaron, fueron 4 los que se declararon inválidos: una modificación al Presupuesto, la eliminación de los reembolsos por exportaciones desde puertos patagónicos, la promulgación parcial del régimen previsional para excombatientes y uno que deja sin efecto el Régimen Especial para Pequeños Refinadores.



Pero vale aclarar que la bicameral también analizó y rechazó otro decreto más, que es aquel que habilitó el ingreso de cónyuges, padres e hijos de funcionarios al blanqueo de capitales. No obstante, el mismo no fue considerado como DNU por el oficialismo.



En septiembre pasado, los diputados y senadores del FpV-PJ lograron declarar nulo el Decreto 797/2016 por el cual el Poder Ejecutivo solicita una modificación al Presupuesto General, con el objetivo de afrontar "gastos previsionales" (pago de jubilaciones y moratorias previsionales) para la ANSES.



Sin embargo, en el dictamen de mayoría los legisladores remarcaron que a la vez que se habilita "un endeudamiento de $98.673.986.173 para concretar diversas obras para los próximos años, de los cuales más de 3.500 millones son para el año 2016 (...) se está tomando crédito interno para gastos corrientes sin ningún debate parlamentario que amerite tal decisión que afecta a la sustentabilidad del Estado nacional", argumentaron en esa oportunidad.



En tanto, los cuatros decretos restantes fueron rechazados por la bicameral hacia el final del año. En la reunión del 13 de diciembre, con la participación del gobernador chubutense Mario Das Neves, la comisión declaró inválido el DNU mediante el cual se eliminó el sistema de reembolso adicional para exportaciones con embarque en puertos patagónicos. Esa vez fueron diez los legisladores que respaldaron declarar la anulación, mientras que seis ?oficialistas- se inclinaron por la negativa.



Impulsor de declarar la invalidez de la medida, el senador Mario Pais (FpV-PJ/Chubut) fue uno de los más críticos y advirtió que la norma contiene "argumentos discriminatorios" que afectan "notoriamente a las provincias patagónicas, ya que los reembolsos que el Presidente está eliminando tienen el objetivo de mejorar la competitividad de una región con grandes extensiones y con mayores costos generados por falencias de infraestructura".



En medio de una semana agitada por la discusión sobre las modificaciones del Impuesto a las Ganancias, y con sesiones en ambas cámaras dos días consecutivos, la bicameral se reunió el 20 de diciembre para rechazar el DNU que observó uno de los artículos de la ley sobre régimen previsional especial para excombatientes de Malvinas. Dicho artículo es el que garantiza que el haber no puede ser inferior a dos jubilaciones mínimas. La norma había sido votada por unanimidad en el Congreso y los senadores del FpV-PJ Mario Pais y Juan Manuel Abal Medina opinaron que con esa medida se alteraba el "espíritu" de la ley.



Esa misma tarde fue declarado inválido el Decreto 1204/2016 por el cual se deja sin efecto el Régimen Especial para Pequeños Refinadores (Refipyme) y se dispone la ampliación de la emisión de los "Bonos de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 8% 2020 (BONAR 2020 USD)".



Pero el tema más controvertido de esa reunión fue sin dudas la discusión por el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo de capitales. También en ese caso, la oposición avanzó con un dictamen de mayoría que rechazó la medida firmada por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.



Para declarar la nulidad el Frente para la Victoria sumó el apoyo del diputado massista Raúl Pérez y del peronista Adolfo Rodríguez Saá, dejando a Cambiemos en minoría.



No obstante, el dictamen no fue tomado como válido ya que desde el oficialismo se argumentó que el decreto no tiene carácter de DNU. De hecho, el titular de la bicameral, Mario Cleri, intentó ponerlo en tratamiento durante la sesión en la que se debatió Ganancias pero fracasó. Desde su banca pidió una cuestión de privilegio contra los presidentes de ambas cámaras y los secretarios administrativos. A la vez que denunció que la resolución firmada por la oposición no fue recibida en Mesa de Entradas.



Cabe señalar que para que un DNU quede sin efecto debe ser rechazado por ambas cámaras. Por lo tanto hasta que Diputados y el Senado no lo declaren nulo, se mantiene vigente y el Ejecutivo puede implementarlo.



Decretos válidos



A lo largo de 2016, hubo 22 Decretos de Necesidad y Urgencia que fueron validados por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Entre ellos estuvo el que modificó la ley de aplicación del nuevo Código Procesal Penal, con el fin de retrasar su puesta en vigencia; el que creó el ENACOM, disolviendo la AFSCA y AFTIC; y aquel que modificó el Impuesto a las Ganancias, llevando el mínimo no imponible a 30 mil pesos brutos, a más de dos meses de la asunción del nuevo gobierno.



También, la medida que prorrogaba por un año la disminución de la alícuota -del 21 al 7%- del Impuesto Adicional de Emergencia sobre el Precio Final de Venta de Cigarrillos y la quita de los impuestos internos al champagne durante 2016.



Parlamentario.com.