Referentes de los DD.HH rechazan modificar el feriado del 24 de marzo

Un proyecto que nació con polémica

Referentes de los derechos humanos criticaron la decisión del Gobierno de convertir en movible el feriado del 24 de marzo, aniversario del último golpe militar.La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que "extrañan" al gobierno de Cristina Kirchner ya que con ella, "siempre dialogaban"; y diferenció al gobierno macrista, que "toma una decisión como esta sin avisar, sin consultar, cuando el año pasado nos habían negado que fueran a hacer lo que finalmente hicieron"."No son fechas cualquiera, sino que son fechas que marcaron 30 mil vidas, 500 bebés, los robos de bienes y un país totalmente aniquilado y luego esas muertes injustas tan lejos de la patria de los chicos de Malvinas", agregó.De acuerdo con esto, también manifestó su malestar por la movilidad del feriado del 2 de abril que recuerda a los caídos en la Guerra de Malvinas y contó que este martes las organizaciones de derechos humanos tendrán una reunión para definir qué actitud toman.Por otro lado, Graciela Fernández Mejide coincidió con la opinión de Carlotto y dijo que le diría a Macri que "no toque el 24 de marzo, que revea esa decisión porque se tocan cuestiones muy sensibles"."Para quienes sobrevivimos a ese hecho y para los familiares que recordamos la desaparición de nuestros hijos y la lucha, es un día muy importante", apuntó en declaraciones radiales.Si bien la modificación del régimen de feriados vino a través de un DNU, el oficialismo ya había dado a conocer su plan en diciembre cuando presentó un proyecto para hacer estas modificaciones.En ese entonces,consultó a Carlotto, al ex combatiente Edgardo Esteban y al ex subsecretario de Promoción de Derechos Humanos Carlos Pisoni por este tema."Hay fechas que marcan un camino, momentos que hay que recordar. Hay que tener memoria para recordar la muerte y el horror. Esto tiene que ver con que el Gobierno invita a vivir el presente pero hay fechas que hacen a la pertenencia y tienen que ser inamovibles. Hacen a la construcción de la historia y la identidad", opinó Esteban.En el mismo sentido, se manifestó Pisoni. "Esto tiene que ver con la concepción ideológica del Gobierno que quiere tratar de cambiar el paradigma de Derechos Humanos. Es consecuente con el uso de términos como guerra sucia, que cuestionen el número de desaparecidos o que bajen un 20 por ciento el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos".