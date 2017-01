Preocupa la falta de medicamentos del Plan Nacional Remediar

Los sectores públicos de Salud plantean que no se entregan remedios desde Nación. "Es inexplicable que haya un recorte en medicamentos importantes como hierro y ácido fólico, por lo que desde el Centro de Salud tenemos que salir a comprarlos" dijo en Radio Máxima, Jorge Roko, director del "Hospitalito" Baggio.En tal sentido sostuvo que "venimos notando una merma en el envío de medicamentos que se nos proporciona desde el Plan Nacional Remediar y concretamente desde el Centro de Salud Baggio hemos tenido que adquirir con fondos propios partidas de medicamentos tan importantes como hierro y ácido fólico que son fundamentales en el cuidado de las embarazadas durante todo el período de gestación. Desde el punto de vista sanitario es inexplicable la medida de suspender el envío de este tipo de medicamentos".Roko indicó que "afortunadamente nosotros pudimos salir a pedir cotización y adquirimos una partida importante de estos medicamentos y estamos haciendo una entrega racional, pero no todos los efectores públicos tienen esa posibilidad. En Entre Ríos hay 206 Centros de Salud y no todos cuentan con partidas como para afrontar la compra de estos medicamentos por su cuenta".Asimismo, dijo que "también desde la Nación cortaron el envío de anticonceptivos y preservativos, con lo cual atentan con las política vigentes que previenen el embarazo adolescente y las infecciones contagiosas por vía sexual como el HIV. Y sobre todos estos recortes lo peor de todo es que no hay ninguna explicación, lo único que le interesa a este Gobierno Nacional es que le cierren los números, para este Gobierno no son importantes las políticas de salud".