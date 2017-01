El audio de Cristina contra Stiuso abrió otro frente judicial

Política La Corte negó responsabilidad en filtración de la escucha de Cristina y Parrilli

Una escucha telefónica judicial en la que Cristina Kirchner habla con su exjefe de Inteligencia Oscar Parrilli de posibles causas judiciales "armadas", aunque luego se rectifica forma parte de una nueva causa contra la expresidenta por abuso de autoridad."Empezá a buscar todas las causas que le armamos (a Antonio Stiuso). No que le armamos, que le denunciamos", señaló en un tramo de la conversación Cristina Kirchner y luego preguntó "¿a quién le armamos carpetazos nosotros?", a lo que Parrilli responde "a nadie".Se trata de una conversación telefónica grabada el 11 de julio de 2016 y ambos hablan acerca de una entrevista publicada ese día en el diario La Nación, en la que el exjefe de Operaciones de la exSIDE Stiuso afirma que "los Kirchner tenían servicios paralelos que les armaban carpetazos".Tras la difusión de las escuchas, Parrilli anunció que llevará el caso a la Justicia: denunció que la divulgación es "ilegal" y que hubo "expresas directivas" del presidente Mauricio Macri para que se realice "espionaje político" sobre la exmandataria y otros referentes de la oposición."Estamos asistiendo a una suerte de Watergate autóctono, con la activa participación de exagentes de Inteligencia y la complicidad de jueces federales, que utilizan causas judiciales truchas o pre-causas para justificar intervenciones telefónicas de dirigentes opositores. Estamos frente al verdadero Macri: el que ordenó espiar no sólo a dirigentes opositores en su distrito, sino a su propia ´famiglia´ y a familiares de víctimas del atentado a la AMIA", apuntó Parrilli en un comunicado, que fue también avalado y difundido por Cristina Kirchner en las redes sociales.En este marco, Parrilli anunció que accionará judicialmente contra "la Corte suprema de Justicia en cabeza de su presidente, Ricardo Lorenzetti; el director de la AFI, Alberto Arribas; el juez Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuan", a quienes hizo responsables por la divulgación de las escuchas, realizadas "directamente y en forma online" por el organismo de Inteligencia.Los diálogos, que sirvieron de base para una denuncia del fiscal Guillermo Marijuan contra la exmandataria, surgieron a partir de la interceptación del teléfono celular de Parrilli en la causa a cargo del juez Ariel Lijo por el supuesto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, que se mantuvo prófugo durante cuatro años y a quien luego se le dictó falta de mérito en la causa por el triple crimen de General Rodríguez."Por eso te estoy llamando porque este tipo hay que matarlo. Es un caradura", señaló la expresidenta en referencia a las declaraciones de Stiuso y le advirtió además a Parrilli que deberían convocar a los exjefes de la exSIDE Franciso Paco Larcher y Héctor Icazuriaga para que declararan sobre los dichos del exespía."Hay que ponerlo frente a Paco y frente a Icazuriaga", afirmó Cristina Kirchner, tras cuestionar que Stiuso señalara a la prensa que "los Kirchner tenían servicios paralelos", mientras que "él nunca denunció eso" cuando manejaba el organismo.Parrilli, sin embargo, indicó: "¿Te parece a vos? No sé si es conveniente que los pongamos a estos"."¿Con respecto a esto? Cómo que no ¿A quién le armamos carpetazos nosotros?", dijo entonces Cristina Kirchner, a lo que luego, el exdirector de la AFI respondió: "A nadie. Si las armaba, las armaba él".Oscar Parrilli: HolaCristina Kirchner: Hola, Oscar.OP: ¿Quién habla?CK: ¡Yo, Cristina! ¡Pelotudo!OP: Ah (se ríe), porque me había llamado un periodista recién.CK: ¿Por lo de Stiuso? ¿Por lo de Stiuso?OP: Sí, estoy en Neuquén. Estuve buscando en La Nación elreportaje que hizo.CK: Por eso te estoy llamando, porque a este tipo hay que matarlo, pero es un caradura.OP: Sí, no lo leí todo, escuché algunas cosas. Me dicen que está como apichonado, que no te conoce a vos ni lo conoció a Néstor.CK: ¿Cómo no lo conoció a Néstor? A Néstor lo conoció, seguro. No sé.OP: Bueno, dice que no. Ahora estoy acá en Neuquén, estoy esperando que llegue el diario para comprarlo, para leerlo todo.CK: ¡Pero entrá por Internet, Oscar!OP: Ah, bueno, pero estoy en el auto, por eso. Lo busco ahora, lo voy a ver.CK: ¿Dónde estás Oscar, ahora?OP: En Neuquén estoy.CK: Ya sé, pero ¿dónde estás físicamente?OP: En la casa de mi hijo.CK: Bueno, que sé yo, andate a tu casa y ponete a laburar.OP: Sí, lo leo todo y pensaba en salir porque me llamaron a ver qué hacer.CK: Yo quiero leerlo, ya pedí que me lo manden urgente, no puedo entrar en La Nación. Te lo leés y esperás a que hable con vos para ver.OP: Listo, listo, hablamos y después lo vemos.CK: Además, empezá a buscar todas las causas que le armamos. No que le armamos, que le denunciamos.OP: Que le denunciamos. Ocho causas tiene de denuncias, las tengo todas.CK: Describilas todas y ponete, qué juez tiene cada causa.OP: Bueno. Sí.CK: La verdad es que es increíble que no se haya hecho absolutamente nada.OP: Sí, sí, no se avanzó en absolutamente nada, en ninguna.CK: ¿Cómo que los Kirchner tenían servicios paralelos? ¿Y él nunca lo denunció eso? No, no, no. Primero que es mentira.OP: Es mentira. Sí, los manejaba él los servicios.CK: ¡Por favor! Por qué no le preguntan a quiénes escriben los titulares de... ¿Sabés qué? Hay que ponerlo frente a Paco (Larcher) y frente (Héctor) Icazuriaga. Eran los dos responsables, hay que traerlos acá a Icazuriaga y Larcher.OP: ¿A declarar, te parece a vos? Yo no sé si es conveniente que los pongamos a estos.CK: ¿Con respecto a ésto? ¿Cómo que no? ¿A quién le armamos carpetazos nosotros?OP: O, a nadie. Si las armaba, las armaba él. Él era responsable de esas carpetas.CK: Estás lento de reacciones, me parece Oscar. Andate a tu casa a leer artículo por artículo.OP: Bueno, ahora lo leo, lo miro bien y hablamos. Chau.CK: Chau.