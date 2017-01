Allanaron empresas de allegados al ex presidente de Sidecreer

Se trata de cuatro allanamientos autorizados por la jueza Firpo en la casa y empresas de personas allegadas a Carlos Alberto Canosa, hermano del ex presidente de que habrían sido beneficiadas para la provisión de insumos informáticos y uniformes al personal de la empresa por sumas millonarias; y en una consultora que desarrolló un software para la tarjeta de crédito estatal.



Los allanamientos se concretaron en el marco de una denuncia presentada por el senador Raymundo Kisser para tratar de impedir la licitación por la cual se pretendía conformar una capitalización de Sidecreer a través de empresas privadas. En su presentación, Kisser hablaba de "un posible tráfico de influencias y direccionamiento hacia determinadas empresas".



De acuerdo con la información que dio a conocer el programa Rueda de prensa, que se emite por la señal Cable & Diario, hubo un importante despliegue policial en pleno centro santafesino, que llamó la atención de los transeúntes.



La información fue confirmada a Página Judicial por la jueza Firpo, quien agregó que los procedimientos están a cargo de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos y con presencia de delegados judiciales en cada uno de los lugares allanados, para lo cual se exhortó a un juez santafesino solicitándole colaboración. Se trata de tres procedimientos en Santa Fe, donde tienen domicilio las empresas y algunas personas investigadas; y otro en la casa de Carlos Alberto Canosa, en un barrio privado de Paraná.



En Santa Fe, un allanamiento tuvo lugar en la sede de Excelcom SA, una empresa a la que Sidecreer le pagó 635.000 dólares por la provisión de insumos informáticos, entre 2008 y 2015. Si bien Juan José Canosa no aparece en el directorio, los accionistas son personas allegadas: María José Cuestas y Diego Aníbal Urba figuran como presidente y vicepresidente, respectivamente; y a partir de 2014 se incorporó Alicia Cuestas como directora titular, es decir, la pareja de Carlos Alberto Canosa, su hermano.



Alicia y María José Cuestas son hermanas entre sí e hijas de Mirta Graciela Gueler y Néstor Cuestas, uno de los integrantes del reconocido dúo folclórico Los Hermanos Cuestas. Precisamente, en los procedimientos también se secuestró documentación relacionada con Gueler. De acuerdo con la información recolectada por los investigadores, la suegra de Carlos Canosa le habría vendido a Sidecreer uniformes e indumentaria por 262.300 dólares, entre 2012 y 2015. El portal Noticia Uno detalló que se trata de uniformes para el personal de la empresa estatal, como también remeras, shorts de fútbol, cofias y delantales que eran donados a clubes e instituciones en el marco del programa de Responsabilidad Social Empresaria encarado por la tarjeta.



Carlos Canosa se dedica, entre otras actividades, a la confección de prendas de vestir, desde el año 2005 y su suegra habría oficiado de intermediaria en la contratación con Sidecreer.

En ese marco, la justicia también ordenó allanar la casa de Carlos Alberto Canosa y Alicia Cuestas, en calle Gobernador López Jordán 2775, en el exclusivo barrio privado Santa Cándida, en la zona norte de la ciudad de Paraná.



La sospecha, en ambos casos, es que Juan José Canosa contrató a su hermano a través de la suegra de éste, Mirta Gueler; a su cuñada Alicia Cuestas y a su concuñada María José Cuestas, a través de Excelcom SA; y a su amigo Diego Urba, también por vía de Excelcom SA. Esto constituye la base de la imputación por negociaciones incompatibles con la función pública contra el ex funcionario y actual asesor de la Cámara de Diputados.



Además, fueron allanadas oficinas de la empresa Diveria SRL, en calle San Martín 3427, primer piso, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe. Esta firma fue contratada en 2013 por Canosa para realizar "tareas de diseño, desarrollo e implementación de una nueva solución informática que dé soporte a los procesos de negocios de Sidecreer" por 2.946.000 pesos más IVA. Las caras visibles de Diveria SRL son Marcelo Luis Fassi y Andrés Víctor Hoyos.



El sistema informático aún no funciona y eso motivó que el Tribunal de Cuentas hiciera observaciones respecto de que "las falencias del sistema actúan en detrimento de la fiabilidad e integridad de la información de la empresa".

Fuente: El Diario