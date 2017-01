En Concordia juntaron firmas para "frenar" resolución de Pami

La Mesa Intersectorial de Adultos Mayores de Concordia junta firmas que avalen un recurso de amparo que presentarán en un Juzgado de Concepción del Uruguay. El objetivo es "frenar una resolución del PAMI que limita la entrega de medicamentos", indicaron.Raúl Aguirre, indicó que "juntamos firmas por los descuentos que se están realizando a los jubilados, por los medicamentos. Tiene que ver con la quita del derecho que tienen de percibir la medicación gratuita, se les han puestos límites y trabas para que eso no suceda. Esto dio lugar a un recurso de amparo colectivo que se va a presentar. Nosotros entendemos que es el comienzo de una quita que no va a parar".Asimismo expresó: "Da mucha tristeza y desolación. Nuestros adultos mayores tienen que sacar de su bolsillo lo que antes era una obligación del Estado. Era responsabilidad de un organismo público la de brindar prestaciones gratuitas, que en este caso se ven limitadas, hay un achique a partir de enero"."Los jubilados no serán beneficiados con este tipo de prestaciones. Este reclamo es por esta resolución, pero hay un malestar muy grande de los adultos mayores por la promesa de Macri de que los jubilados no tendrían ningún tipo de pérdida de sus beneficios. Ven que es totalmente mentira", dijo.Y agregó: "Presentaremos todas las planillas de adhesión al amparo. Afecta a todos y a toda su familia, porque muchos deberán empezar a hacerse cargo. Perjudica a toda la sociedad. La respuesta de la gente fue muy positiva. Continuaremos la recorrida en distintos lugares para que los adultos mayores firmen".