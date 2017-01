Gioja: en año electoral, el Ejecutivo quiere "hacer trabajar poco" al Congreso

El diputado nacional y presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, criticó los DNU firmados por el Poder Ejecutivo, que fueron publicados este lunes en el Boletín Oficial, y le advirtió al oficialismo que no debe creer que "por ser un año electoral le van a tapar la boca a todos los que puedan opinar".



El vicepresidente 1° de la Cámara baja aseguró que pedirá que se convoque "rápidamente" a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde se analizan los decretos.



"Parece que el año electoral ha entrado bastante fuerte en quienes hoy manejan el país y la verdad que eso no sirve", cuestionó el exgobernador sanjuanino sobre el método aplicado por el Gobierno.



Además, Gioja considera que en 2017 el Ejecutivo quiere "hacer trabajar poco" al Congreso. Opinó que se podría haber convocado al Parlamento a sesiones extraordinarias para tratar "no solamente estos temas, porque por ahí el Congreso también es una caja de resonancia de los problemas que pasan en la Argentina, y la verdad que pareciera que a ese poder del Estado lo quieren hacer trabajar poco este año".



En declaraciones a AM750, el legislador señaló que si bien un año electoral supone "un condimento más que importante", indicó que para quien "tiene la conciencia tranquila y hace las cosas bien es mejor que el Parlamento funcione" y dijo no entender el apuro presidencial el dictar los DNU cuando "jamás ha habido una reticencia del Congreso a discutir los temas".



Sobre el DNU para modificar el régimen de ART, el titular del PJ Nacional expresó que "mientras menos derechos laborales existan mejor le va a ir al que tenga el capital concentrado", por lo que concluyó que con la medida "indudablemente hay beneficiados que son los menos y afectados que son más".