Triaca defendió la reforma por decreto del régimen de riesgos de trabajo

Triaca señaló que en los últimos años hubo "un crecimiento casi exponencial en la cantidad de litigios a partir de accidentes de trabajo, pero no había crecido la cantidad de accidentes, sino que había bajado".Indicó que eso contribuyó a generar "la famosa industria del juicio, que no beneficia a los trabajadores".Explicó que los trabajadores "tardan casi tres años en restituir sus derechos a partir de los juicios y había casi 90 días de demora para que les otorguen un turno" en las audiencias de las comisiones médicas.Dijo que ahora "hemos puesto todos los puntos para que los trabajadores tengan una forma más expeditiva de recibir ayuda"."Hay casi 4.500 millones de dólares en pasivos contingentes para ser resueltos en estos litigios. Teníamos que dar una solución a este tema y lo hicimos focalizando que cuidemos los derechos de los trabajadores", subrayó el ministro en declaraciones a las radios Mitre y La Red.Agregó que con ese objetivo "a través de las comisiones médicas, que van a ir con acuerdo de las provincias a brindarle el servicio de homologación, y de darle un criterio uniforme a cada uno de los accidentes y de los siniestros que ocurran, le podemos dar más certeza a los trabajadores"."Y, por supuesto, también dar certeza de cobertura de seguro a los empresarios, lo que también era parte del problema, porque había aumentado el promedio de la alícuota que se estaba pagando y eso iba en detrimento de la posibilidad de generar empleo", aseveró.Destacó que otro punto importante del decreto de necesidad y urgencia que dictó el Gobierno es que "había muchas provincias que no brindaban la cobertura de riesgos de trabajo y les estamos dando un mecanismo para que lo puedan hacer".El titular de la cartera laboral dijo que el contenido de la disposición ha sido "conversado con los dirigentes de la CGT y estamos todos de acuerdo"."Lo que se ha puesto en el decreto es la media sanción que salió del Senado, que tenía acuerdo en general con la CGT", remarcó.Agregó que "por supuesto, la CGT nos reclama que avancemos con una ley de prevención en la que ya estamos trabajando en un borrador" a fin de elaborar una norma más "actualizada".´"Es parte de diálogo que venimos haciendo con la central obrera", afirmó Triaca.