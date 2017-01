Milagro Sala dice que no tiene garantías: "Yo no soy Arribas. Soy negra y coya"

Desde el penal de Alto Comedero, en Jujuy, Milagro Sala mostró hoy "gran expectativa" por la visita de organismos internacionales en mayo próximo a la provincia y cargó contra el Gobierno de Mauricio Macri por su detención, advirtiendo sobre la "contradicción" entre su caso yel del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, involucrado en un escándalo por supuestas coimas."Van a enarbolar el principio de inocencia de Arribas porque entre ellos se defienden, mientras que cuando le preguntan por mi situación hacen la vista gorda porque no tienen cara ni respuestas para dar", dijo Sala en una entrevista exclusiva con la agencia NA.Y agregó la detenida que "la Constitución Nacional garantiza a todos los ciudadanos el principio de inocencia y ser sometidos a un juicio justo, con una serie de garantías. Pero yo no soy Arribas. Soy negra y coya".En la entrevista concedida a NA, la líder de la organización Tupac Amarú ratificó que "todo el dinero que manejó la organización fue legal" y que las condenas que recibió buscan "criminalizar la protesta social", al tiempo que reclamó la intervención de los tres poderes de la provincia."Está demostrado que no me está juzgando un Poder Judicial independiente sino que lo está haciendo en forma directa Gerardo Morales, que me condenó hace años sin ser miembro de la Justicia y sin juicio previo. Creo que se deberían intervenir los tres poderes y no lo digo por revanchismo sino porque es la única manera de no seguir dañando a la democracia", apuntó.A continuación, los principales extractos de la entrevista:NA: Pese al reclamo de organismos internacionales como la ONU, la OEA y la CIDH al Gobierno nacional, el presidente Macri insiste en que su situación es un asunto de la Justicia jujeña. ¿Qué opina al respecto?MS: Creo que Macri intenta hacerse el desentendido en una situación que sucede en Jujuy, una provincia que está dentro de la Argentina, y que como Presidente debe hacerse cargo porque elpaís firmó pactos internacionales que hacen responsable al Estado frente a la violación de los derechos humanos, como está sucediendo en este caso. Por otra parte, Gerardo Morales responde políticamente al Gobierno nacional de Mauricio Macri. El Presidente no puede desconocer que aquí en Jujuy la "justicia" responde directa y obsecuentemente a ellos, que son los responsables directos de mi injusta y arbitraria detención. Hasta ahora han desobedecido todo pedido, tanto de organizaciones de Derechos Humanos como de organismos internacionales, pero creo que deberán resolverlo pronto.- ¿Qué espera de la visita de los organismos internacionales en mayo?- Tengo mucha expectativa con la visita de los organismos internacionales para analizar el caso argentino. Porque no sólo se violan derechos humanos en la provincia de Jujuy. También loha sufrido el Pueblo Mapuche en Chubut, lo sufren los trabajadores despedidos y se ha profundizado la desigualdad.Una cosa es lo que Macri y Morales puedan decir en los medios de comunicación con total impunidad, y otra la realidad que se está viviendo. En Jujuy no sólo detuvieron a Milagro Sala sinoque fueron en contra de todos los sectores populares.La nota que publicó Pagina/12 en donde muestran los e-mails entre integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el fiscal de Estado, el apoderado personal de Morales y Leandro Despouymuestra que están armando un escenario, como quisieron hacer en la dictadura, con la intención de mostrar que en la Argentina eramos derechos y humanos mientras secuestraban, torturaban ydesaparecían a miles de compañeros. La visita de los organismos internacionales es muy importante para denunciar lo que están viviendo todos nuestros compañeros en la provincia.- ¿Qué opina acerca de ese intercambio de e-mails?- Aquí ya nada me sorprende. Me atrevo a decir que toda esta maniobra es algo normal y frecuente porque así actúan, con total impunidad, en esta provincia en donde manipulan a todos los poderes. Pero sí me pregunto hasta cuándo los funcionarios del Poder Judicial van a someterse a los caprichos de Morales. Jujuy es chico, todos sabemos que los jueces siempre fueron nombrados por acuerdos entre los radicales y los peronistas y que responden a sus intereses, pero los gobiernos pasan y los jueces quedan. Si les quedara algo de respeto por si mismos deberían hacer cumplir la ley. En definitiva son los jueces, con sus firmas, los quequedan como responsables del desastre que están haciendo y del papelón internacional al que están sometiendo no sólo a la provincia sino al país en su conjunto.- ¿Está de acuerdo con el pedido formulado por el bloque FpV de diputados de intervenir los tres poderes de su provincia?- Estoy de acuerdo con el pedido de los compañeros del FPV porque está más que clara la complicidad y connivencia que existe entre los tres poderes de la provincia que no hacen mas queresponder directamente a Morales. Hoy no tengo ningún tipo de garantías. Está demostrado que no me está juzgando un Poder Judicial independiente sino que lo esta haciendo en forma directaGerardo Morales, que me condeno hace años sin ser miembro de la Justicia y sin juicio previo. Creo que se deberían intervenir los tres poderes y no lo digo por revanchismo sino porque es la única manera de no seguir dañando a la democracia.- ¿Cuál es su opinión respecto del caso Arribas?- Es totalmente contradictorio. Van a enarbolar el principio de inocencia de Arribas porque entre ellos se defienden, mientras que cuando le preguntan por mi situación hacen la vista gordaporque no tienen cara ni respuestas para dar. La Constitución Nacional garantiza a todos los ciudadanos el principio de inocencia y ser sometidos a un juicio justo, con una serie degarantías. Pero yo no soy Arribas. Soy negra y coya. Estamos presos por luchar, por dignificar a miles de jujeños y por el odio y el revanchismo de Gerardo Morales.- Hasta ahora las dos condenas en su contra fueron por hechos vinculados a la protesta social. ¿Cómo analiza esta situación?- Antes que nada debemos recordar que la década del 90 y la crisis del 2001 fueron producto de los malos gobernantes que llevaron a nuestra querida Argentina al desastre, dejando a miles y miles de hermanos en la calle y sin trabajo. Eso motivo a que nos organizáramos los desocupados para luchar por nuestras necesidades básicas y así nacieron las organizaciones para pelear por un salario justo, trabajo, salud y educación. Estas dos condenas en mi contra solo buscan criminalizar la protesta y esto es grave en una Argentina en democracia. Mientras ellos gobiernan con mas ajuste para el pueblo, generando mas endeudamiento y mas desocupación, encarcelan a los luchadores del campo popular porque saben que la única forma que tiene el pueblo para resistir es con organización y en la calle.- La principal crítica hacia su organización es que manejaba mucho dinero en efectivo y eso abría sospechas sobre desvío de fondos...- El manejo de dinero en efectivo no constituye ningún delito. Todo el dinero que se manejo fue legal, a partir de convenios que se firmaban entre la Nación, la provincia y los municipios, siendo el principal pagador durante mas de 8 años el intendente radical Raul Chuli Jorge, de la municipalidad de Jujuy, que no fue ni convocado en alguna instancia de investigación judicial. Ylas obras, siempre lo dije, están. Basta con ir a recorrer los distintos barrios y ver las viviendas, los polideportivos, las escuelas y los centros de salud. Lamentablemente muchas de las cosas que hicimos están siendo destruidas y eso demuestra que a este Gobierno no le importan los más humildes. Cuando Morales dice "todos los argentinos vieron que se robaron todo", es una gran mentira.- ¿Y que pasa con el video?- En el video del banco lo que se ve es a compañeras de la Tupac retirando el dinero con el que se pagaban a los cooperativistas y a los proveedores. No hay ningún delito, ahí no se ve que se robaron todo sino que retiraron plata. Por eso le pido a todos los argentinos que analicen cada noticia, cada cosa que les dicen desde los medios que son los grandes cómplices de este Gobierno que mientras los entretienen con la Milagro, están saqueando el país.- ¿Siente que hay un ensañamiento con usted y Cristina Kirchner?- Sin duda somos chivos expiatorios. Hoy necesitan entretener al pueblo con el tema Cristina a nivel nacional y con el de Milagro en la provincia de Jujuy para así hacen sus grandes negociados, mientras sufrimos el año pasado una inflación superior a la de los últimos 25 años, volvió a aumentar la desocupación y sufrimos el total abandono del Estado.