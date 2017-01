La CGT advierte que el decreto para cambiar ley de ART será "inconstitucional"

La CGT adelantó este domingo que el decreto que el Gobierno planea emitir esta semana para modificar la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) va a ser considerado "inconstitucional" por entender que "no están las condiciones ni de necesidad ni de urgencia".

Así lo sostuvo el secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola, luego de que trascendiera que la administración de Mauricio Macri emitirá en las próximas horas el decreto, el cual ya fue firmado por el Presidente.



"Un DNU de la Ley de Riesgos del Trabajo va a ser atacada de inconstitucional porque no están las condiciones ni de necesidad ni de urgencia", apuntó Sola en declaraciones al progrma "El fin de la metáfora", que se emite por Radio 10.

El 21 de diciembre último el Senado había aprobado y girado a Diputados el proyecto de ley complementaria de la norma que rige a las Aseguradoras de ART con el que el Gobierno busca reducir los litigios laborales.



La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y modificada por el Senado resultó aprobada luego de que la CGT y el Gobierno alcanzaran un acuerdo respecto de los reclamos del sindicato.

Si bien se había llegado a un entendimiento, el gremio adelantó que realizaría nuevos pedidos de modificación, hecho que impulsó a la administración de Mauricio Macri a emitir el primer DNU del año.

Así, con el argumento de que mejorará la atención a los trabajadores accidentados, el Gobierno intentará poner un freno a los litigios desde comienzos de febrero.



Sola sostuvo: "Tienen una idea de sacarlo por DNU o sacarlo por ley, nos da la sensación de que quieren hacerlo sí o sí con nuestro consenso o por decreto". Y añadió que el Gobierno "ha dejado esa inquietud" por lo que van a ver "con el Consejo directivo".

En tanto, concluyó: "Se necesita que haya empleo, estamos en pleno proceso de retroceso del empleo y de las fuentes de trabajo. Para que los trabajadores pasen a estar registrados tiene que haber un fuerte acomodamiento de la situación económica que no está pasando".



El diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) de Buenos Aires, Ricardo Alfonsín, consideró que la ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) debe tratarla el Congreso y no salir a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

"Si es efectivamente así, estaríamos frente a un acto claramente contrario al principio republicano de la división de poderes. No se dan las circunstancias graves y excepcionales que habilitan al Ejecutivo a realizar actos que son competencia exclusiva del Congreso", dijo Alfonsín.



Agregó que "por actos como éstos, cuestionábamos severamente a la anterior gestión. Reparar el daño que había sufrido la República, fue la razón de ser de Cambiemos" y señaló que espera que la UCR "se manifieste y se pueda rectificar el error".