Anticipan que habrá aumentos "razonables" en las tasas para el 2017 en la ciudad

Porcentaje de aumento

Valores mínimos

Lo que viene

Con progresividad

Buenos pagadores

Descuentos y facilidades

Índice y escalas

El Director Ejecutivo de la Administración Fiscal Municipal (Afim), aclaró que la Ordenanza enviada al Consejo Deliberante y aprobada en el mes de diciembre fija nuevos importes mínimos que se deben abonar para la Tasa de Servicio Sanitario que abarca los servicios de agua y cloaca. Éstas fijan una suma de 150 bimestral y la Inmobiliaria oscila en importes que van desde los 110 a 190 pesos bimestrales según la zona que estén ubicados los inmuebles.Rubano, señaló que estas modificaciones comprenden a 30 mil de las 97 mil partidas de inmuebles vigentes en la ciudad, que tenían importes de tasas atrasadas en relación a los costos que debe afrontar el Municipio.Por otra parte, el funcionario adelantó que a la fecha no se tiene fijado incremento de tasas y que eso dependerá del comportamiento de la variación de los costos de la energía eléctrica, personal y combustible que son los parámetros a estudiar en consideración a la Ordenanza recientemente sancionada.Los nuevos valores se harán efectivos con los vencimientos de febrero y marzo de 2017. Si bien los porcentajes oscilan entre el 32 y el 40 % el funcionario remarcó que "en términos de importes no supera la suma de 100 pesos bimestrales promedio. Hemos evaluado que es una suma a la cual los vecinos pueden hacer frente sin mayores inconvenientes", consideró.Respecto de las tasas inmobiliarias indicó que "para inmuebles ubicados en zona centro la tasa inmobiliaria mínima se fija en el orden de los 190 pesos y las que se encuentran más distanciadas se escalonan en 140 y 110 pesos".El Director de Afim recordó que la fijación de valores mínimos obedece a que algunas tasas tenían valores muy por debajo al costo de los servicios que la Municipalidad prestaba, por razones de falta de adecuación en forma progresiva en los tiempos de anteriores gestiones.No obstante el funcionario enfatizó que el criterio de la Municipalidad es tener "tasas de importes razonables que puedan ser abonadas y disminuir con ello la morosidad, tasas razonables implican mayor grado de cumplimiento.El año pasado el aumento de tasas en Paraná oscilaron en porcentajes similares a los índices inflacionarios y la recaudación se ubicó por encima de la inflación en dos puntos. Para este año aún está en estudio si es necesario realizar modificaciones."Paraná, en concepto de Tasa Sanitaria e Inmobiliaria, está pagando alrededor de 200 o 250 pesos por bimestre promedio por inmueble, con lo cual estamos con una tasa razonable respecto a otros municipios", indicó Rubano.El funcionario considero que "estaríamos en condiciones de tener una readecuación de tasas mayores si tenemos en cuenta los incrementos de costos que se han dado durante los años 2014, 2015 y 2016, pero somos conscientes que los mismos, deben serlo en forma paulatina a medida que se readecuen los salarios".No obstante, el Director de Afim subrayó que utilizarán un criterio de progresividad. "No queremos realizar un ajuste tarifario como pasó con la energía eléctrica y el gas. Queremos ir readecuando estos costos a medida de que la gente vaya recibiendo sus incrementos salariales, porque Paraná tiene unos porcentajes de cumplimiento al vencimiento que ronda entre el 70 y 72% de las facturas que emitimos", afirmó.Respecto a los próximos aumentos Rubano destacó que "los vecinos se pueden quedar tranquilos de que no va a haber un tarifazo. Nuestra obligación es ir a buscar a los que no pagan. No podemos cargar sobre los contribuyentes que están al día el costo de los morosos", evaluó.La municipalidad apuesta a una progresividad en la readecuación de los montos de las tasas para sostener este buen nivel de pago, de manera tal que les permita recaudar los importes de gran parte de las facturas emitidas y cubrir los cosos operativos.Actualmente el nivel de pago es de alrededor del 72% de las facturas emitidas cifra que, a partir de intimaciones y contactos con los deudores, termina llegando cerca del 85%.A raíz de estas cifras Rubano señaló que "el contribuyente de Paraná es muy responsable respecto al pago de las tasas. Tenemos que tener en cuenta que tasas razonables implican porcentajes de cumplimiento razonables".A la vez, consideró que "cuando uno se excede en la presión tributaria, como ha pasado en otras ocasiones, generalmente trae aparejados los problemas de evasión como los que tiene la Argentina. Porque la tasa de Impuesto a las Ganancias es alta, al igual que la del IVA, por ejemplo. Nosotros creemos que hay que establecer una razonabilidad con las tasas y no renegar con el tema del cumplimiento", detalló.La Administración Fiscal Municipal ha implementado diferentes estrategias para facilitar el cobro de los tributos y, fundamentalmente, acercar a los morosos. Tiene en vigencia regimenes de pago particulares para jubilados y se han extendido los planes de pagos en cuotas de 24 a 36, brindando mayor facilidad de financiamiento.Estos planes, explica la máxima autoridad del ente, se elaboran teniendo en cuenta la capacidad contributiva. "En el caso de personas de escasos recursos, que no superan el salario mínimo hay consideraciones diferentes que para quien tiene gran capacidad contributiva. A veces se trata de personas que tienen una única propiedad", detalla y explica que "cuando alguien no puede hacerse cargo de la totalidad de la deuda, si la misma está próxima a prescribir, se le permite pagar la deuda parcialmente", dijo aEl funcionario puso énfasis en la flexibilidad de la Afim para facilitar que se efectúen los pagos: "Lo que prima es la flexibilidad con el espíritu de facilitar el pago. Esto sin necesidad de caer en un sistema de condonación abrupta de intereses. Creemos que tiene que haber una diferenciación entre el contribuyente que no paga en término de aquel que sí lo hace", diferenció.Tanto la ordenanza Nº 9540 aprobada por el Concejo Deliberante a fines de diciembre pasado junto al su decreto de promulgación, fueron publicados en el Boletín Oficial de Entre Ríos el 13 de enero.La publicación de la ordenanza implicó la entrada en vigor de la nueva Tributaria, que reemplaza a la Ordenanza 9979/2013, y establece la actualización de los importes de las obligaciones tributarias (Tasas y Derechos). Esto se aplicará teniendo en cuenta el Índice Referencial de Actualización Tributaria (IRAT), que refleja la variación en el tiempo de los siguientes insumos representativos de las principales erogaciones que debe efectuar la Municipalidad para la prestación de los servicios, como son el costo laboral, de los combustibles y de la energía eléctrica.Conforme a esto se readecuó la estructura de costos en base a las prestaciones de servicios y se estableció que los valores actuales para el agua va a ser un mínimo de 90 pesos y para las cloacas de 40. a lo cual hay que sumarle el fondo de contribución de obra pública de 15 pesos.La modificación de los mínimos de las tasas inmobiliarias se tomó igual que el agua. La tasa mínima será de 170, 130 y 110 pesos bimestrales, según la zona del inmueble. Esto afecta la misma cantidad de partidas que la tasa sanitaria, entre 25 o 30 mil partidas de las 97 mil que tiene el municipio. Las tasas sanitarias vencen en marzo e inmobiliaria en febrero.Tanto para la Tasa General Inmobiliaria como de Servicios Sanitarios se establece la Tasa Solidaria de Contribución para Obras Públicas, la cual se fija en el 6% de la Tasa liquidada, unos 15 pesos.Los recursos provenientes de la misma se destinarán a la financiación de la ejecución de los proyectos elaborados por la ciudadanía bajo el Régimen de Presupuesto Participativo.