Acceso Sur: Definen alternativas para desviar el tránsito durante los trabajos

Para acordar la traza que se habilitará como desvío del ingreso a Paraná cuando avance la construcción del Acceso Sur, el gobernador Gustavo Bordet se reunió con el intendente de esa ciudad, Sergio Varisco. En la oportunidad, instruyó a la directora de Vialidad provincial, Alicia Benítez, para que coordine el trabajo con los equipos del municipio a los fines de evaluar las alternativas con que se cuenta.



"Si bien es una obra que se inició el 5 de diciembre y que el tiempo nos ha jugado una mala pasada, estamos trabajando muy bien", aseguró Benítez y señaló que "la idea del encuentro fue consensuar con el intendente Varisco los accesos a Paraná, porque cuando tengamos que cortar el ingreso a la ciudad debemos definir por qué lugar va a entrar y salir el tránsito en esa zona".



Agregó que acordaron "trabajar con el municipio en forma conjunta para definir cuáles serían los desvíos, para poder avanzar con la obra sobre el lado de Avenida Ramírez. Iniciamos el trabajo en la ruta 11 desde Aldea Brasilera hacia Paraná; estamos trabajando en Oro Verde, pero no podemos hacerlo con el ingreso a esta ciudad hasta tanto no se defina".



La funcionaria adelantó que estuvieron evaluando con el intendente algunas alternativas. "Una de ellas sería calle Artigas, pero tenemos que seguir trabajándolo en estos días en forma conjunta para no demorar el plazo de la obra".



Precisó que los trabajos están previstos para ser finalizados en un año y medio y, "si el clima lo permite, queremos cumplir con los plazos porque el gobernador nos ha pedido que así lo hagamos".



Recordó que la obra abarca desde Aldea Brasilera hasta Avenida Ramírez, de Paraná. "Desde Avenida Ramírez hasta Oro Verde será una autovía, en tanto que desde allí a Aldea Brasilera será la actual calzada con un refuerzo del asfaltado".



Por último, indicó que "a la propuesta de la traza ya se la han hecho llegar al municipio en forma escrita y quedamos seguir reuniéndonos para definir esta posibilidad o, de lo contrario, evaluar si hay que hacer alguna apertura de calles para que nos de la salida. Con esta obra, como se hace en el casco de la ciudad, hay que ver los ingresos y egresos, pero además otras cuestiones que tienen que ver con los servicios, como cañerías de gas, de agua, de cloacas. Por eso tenemos que trabajar en forma conjunta, como ya lo estamos haciendo con el intendente de Oro Verde, para que nos vayan indicando las ubicaciones y no hacer daño a las instalaciones actuales". Detalles de la obra

La obra, que representa una inversión cercana a los 300 millones de pesos, contempla la duplicación de calzada de la ruta provincial 11, en el tramo comprendido entre Avenida Ramírez (Paraná) y la rotonda ubicada frente a la Universidad Nacional de Entre Ríos (Oro Verde); y la rehabilitación de la calzada existente con tareas de bacheos y fresados, entre otros, para mejorar las condiciones de transitabilidad.



Se ejecutarán tres manos de cada lado (una de servicio y dos de circulación); seis rotondas; señalización; ingreso al Centro Médico Nuclear; una colectora; dársenas de hormigón para detención del transporte urbano e interurbano; un puente peatonal; veredas; bicisenda; un separador central que variará según la zona rural o urbana; e iluminación. También se reconstruirá la calzada existente hasta Arroyo Salto, en Aldea Brasilera, con las medidas de seguridad correspondientes. En total serán 16 kilómetros.



La obra se lleva adelante con el financiamiento del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, a través de un crédito que tomó la provincia, y es llevada adelante por la UTE, compuesta por las firmas Dos Arroyos S.A. y Paulina C. de Demartin S.R.L.