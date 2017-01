Emergencia Vial: las calles de tierra y broza serán prioridad para los arreglos

Política Varisco firmó el decreto que declara la emergencia vial

Este jueves el Intendente de Paraná Sergio Varisco firmó el decreto Nº 30 que declara la Emergencia en Infraestructura Vial y Desagües Pluviales en la ciudad por 90 días.Sobre los alcances de esta emergencia por el estado de las calles de la capital entrerriana, Roberto Sabbioni, titular del Centro Coordinador de Servicios Ciudadanos de la comuna contó que la prioridad serán las calles de tierra y broza y la ciudad será dividida en sectores por lo que habrá frentes de obra "por todos lados"., el funcionario indicó que "se está analizando el alquiler de máquinas y desde el lunes o martes estaremos en los distintos barrios resolviendo, por ahora,"."Hay que reponer la traza vial lo antes posible, también hay un plan de bacheo importante y esto abarca los desagües y cloacas", remarcó.Para llevar a cabo los trabajos, Sabbioni explicó que la ciudad será dividida en 6 partes, por lo que habrá frentes de obra "por todos lados. Si me preguntás cuál es el sector más crítico, te diría que casi toda la ciudad. Queremos que este tema esté solucionado en aproximadamente un mes".Finalmente, el titular del Centro Coordinador de Servicios Ciudadanos pidió a la gente "no desesperarse. Sabemos de los problemas pero estamos en el tema y de un día para el otro no se puede resolver lo que no se resolvió antes".