Transportistas de micros se interiorizaron sobre proyecto de nueva Terminal

La Asociación Entrerriana de Transporte Automotor (AETA) mantuvo una audiencia con el intendente Sergio Varisco en la que, en particular, le transmitieron algunos inconvenientes que se vienen sucediendo en el acceso a la Terminal de Ómnibus por parte de las distintas empresas de micros.

En el encuentro, Varisco los interiorizó de la proyectada nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de Paraná en un predio cercano al Túnel Subfluvial, que vendría a solucionar muchos problemas al sector por su mayor accesibilidad.



Leonardo Herlein, titular de AETA, dijo que en el encuentro "se habló de problemáticas del sector, y proyectando a futuro una reubicación del nuevo edificio, que sea beneficioso para todos. En este sentido, nos convocó como entidad a participar de la mesa de trabajo que se abocará a esta temática, para aportar nuestra experiencia".



Herlein observó que atendiendo la situación en que se encuentra la Terminal hoy y la ubicación nada favorable, "cualquier acción que se pueda hacer será mejor a lo que existe. Es tratar de lograr un proyecto a largo plazo, y no cortoplacista y que podamos disfrutarlo todos por años". Herlein detalló que los inconvenientes que deben sortear los transportistas de ómnibus "van desde las cuestiones edilicias, que son inviables para el funcionamiento ideal de una Terminal, a los accesos, que son complicados porque nuestros vehículos para entrar y salir de la ciudad pierde entre 45 y 50 minutos.



Mejorando los accesos de la ciudad eso se va a reducir. Hoy la Terminal prácticamente quedó en el centro y eso hace que los micros tengan que maniobrar en zonas de escuelas, entre el transporte público y la tendencia es sacar el vehículo de gran porte de la ciudad para no afectar el funcionamiento mismo del casco urbano".



Consultado Herlein sobre cuáles serían algunos casos en el país de buenas terminales, citó a las de Neuquén y Santiago del Estero como ejemplos: "A nivel nacional se están rediseñando varias terminales en ciudades en proceso de expansión y reubicando sus lugares", acotó.



La nueva terminal

El Concejo Deliberante promulgó en 2016 la ordenanza por la que se declara de Interés Municipal la realización de la obra de una Nueva Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Paraná, autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal para que llame al Concurso Público de Proyectos, mediante el cual se definan los lineamientos de la futura estructura edilicia y funcional de la Nueva Terminal de Ómnibus.