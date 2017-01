Llegó la ayuda: El médico de La Rioja podrá descansar tras 40 días de guardia

Luis Daniel Rey, el médico rural de La Rioja que vivió de guardia casi 40 días, pudo pasar la noche en su casa y dormir. La situación inhumana requirió de un llamado presidencial para detenerse. "¿Quién habla?", respondió a una llamada en su celular el miércoles alrededor del mediodía. "Mauricio Macri", respondieron del otro lado. Pensó que era una broma."El diálogo me transmitió tranquilidad", explicó Rey a Clarín y reconoció que se emocionó por sentirse "escuchado y acompañado". Debe ser porque ninguna autoridad de la provincia se comunicó con él desde que padece la falta de colegas.Hacía más de un mes que Rey era el único médico en el hospital de Malanzán y, para no descuidar a los pacientes, nunca dejó de hacer las guardias nocturnas. Recién pasados los 30 días en la misma condición, a través de los medios se enteró de que el Ministerio de Salud de La Rioja le otorgaría "las licencias adeudadas para facilitar su descanso". Pero en el mismo comunicado lo difamaron; dijeron que el administrador hospitalario, Daniel García, había denunciado "inconductas y faltas de respeto del Dr. Rey". Más tarde, García salió a desmentirlo.Por eso, lo último que esperaba Rey era una llamada del presidente. Menos aún, bromear con él acerca del "mejor equipo de fútbol". No se pusieron de acuerdo, fue un duelo Boca-River.Macri se comprometió ante el oído atento del médico a hablar con el gobernador y a ayudarlo. La ayuda llegó rápido, quizás apuró los planes de las autoridades de Salud de La Rioja. Ayer a las 16 llegó una médica y la solución para las noches sin dormir de Rey. El miércoles a la noche, después de ayudar a la nueva médica a instalarse, se retiró a su casa para volver recién hoy a ver cómo andaban las cosas. "Le estoy dando todo mi apoyo", dijo Rey.Ahora, necesita programar el trabajo y el descanso. Él es director de dos hospitales: el de Manlanzán y el de Portezuelo. "Necesito atender asuntos que no pude, como los insumos", explica. Pero para planificar, espera que se comuniquen del Ministerio de Salud provincial. Todavía no tiene certezas: no sabe si van a incorporar más personal o hasta cuándo se va a quedar la nueva médica. "Todos necesitamos trabajar", concluye el médico que, aunque viene de poco descanso, por ahora no tiene la posibilidad de pensar en tomarse vacaciones.