El Frente Entrerriano Federal realizará su plenario en Santa Elena

El ex gobernador y máximo referente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Jorge Busti, convoca a un plenario provincial en Santa Elena. El mismo se llevará a cabo el 4 de febrero a las 10, en el club Villa Urquiza.



El encuentro servirá de punto de partida para comenzar a transitar el año electoral donde se elegirán legisladores nacionales. En la ciudad paceña, estarán presentes la diputada nacional, Cristina Cremer; los diputados provinciales Gustavo Zavallo y Daniel Koch, además de concejales y dirigentes de todo el territorio provincial.



"Como lo anticipamos en diciembre pasado en Nogoyá, Santa Elena será el lugar de largada para la extensa recorrida que tenemos pensado realizar por todo Entre Ríos", destacó el ex mandatario al respecto; y subrayó que la elección del lugar responde a que "nuestro objetivo es ir a los lugares donde el resto de la dirigencia no va".



En este sentido y más allá del llamado que el gobernador Gustavo Bordet presuntamente realizará a todo el arco peronista con la intención de desarrollar un gran frente electoral, el FEF independientemente llevará adelante un minucioso camino por la provincia, a fin de "estar con los entrerrianos de a pie y contarles qué hacemos y qué queremos proyectar juntos", sostuvo Busti.



"El momento y la coyuntura social y económica actual nos obliga como dirigentes a salir a la calle y escuchar a todos por igual. No es momento de perder tiempo porque la gente nos exige presencia y determinación a la hora de representar sus intereses", apuntó.



Recordó además que "gobernamos esta provincia en tres períodos con equilibrio fiscal, pagando a jubilados y empleados el último día del mes, construimos el gasoducto, tres hospitales reales no virtuales; acompañamos al gobierno nacional, junto a Santa Fe para construir el puente Victoria ? Rosario".



Busti en su enumeración resaltó lo que fue la creación del Consejo de la Magistratura, hecho que se dio a tres día de asumir su última gestión en 2003 mediante el decreto Nª 39, con el objeto de mejorar el servicio de Justicia, jerarquizando al Poder Judicial mediante un nuevo mecanismo de selección de jueces "autolimitandome en mis atribuciones para designar al primero de la terna que enviaba ese organismo asesor".



Finalmente expresó: "Ese será nuestro objetivo en todas nuestras recorridas por la provincia para refrescar la memoria y expresar que se pueden hacer muchas cosas apelando a la imaginación, al intercambio de ideas, generando propuestas que mejoren la calidad de vida de la gente".