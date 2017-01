El Suoyem advierte recortes de adicionales y de horas extras

El secretario general Suoyem, Jorge Brocado, dio cuenta de la asamblea de delegados que se realizó ayer donde se elaboró un petitorio para ser entregado al intendente Sergio Varisco.



En el documento se plantean "falencias que hay en algunas reparticiones, principalmente el tema adicionales, herramientas, elementos de seguridad y vehículos", detalló el sindicalista en declaraciones a la agencia APF.



Respecto de los adicionales, comentó que "ha bajado" el monto que venían percibiendo los trabajadores de la Municipalidad. "Se han hecho recortes de adicionales y horas extras en todas las reparticiones, en el 90 por ciento de las áreas", afirmó.



Dijo además que desconocen cuál es el motivo de este ajuste. "No sabemos porque los directores no saben explicarlo", señaló. Aseveró que por esta situación "hay mucho malestar entre los empleados".



El petitorio que contiene estos reclamos será firmado por el cuerpo de delegados y entregado a Varisco lo antes posible. "Nos urge, el tiempo nos está corriendo", remarcó al respecto Brocado.



Apuntó también que después de entregar el documento aguardarán una contestación y, en caso de no haberla, evaluarán los pasos a seguir.