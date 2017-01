Continúan asistiendo a familias afectadas por la tormenta en Entre Ríos

En un primer nivel de asistencia se enviaron elementos de primera necesidad a las localidades que sufrieron las inclemencias del tiempo, tales como colchones, módulos alimentarios, productos de limpieza, agua potable y pastillas potabilizadoras, así como también ropa seca y zapatillas.



Al respecto, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta comentó que en el departamento Victoria, donde se evacuaron a 60 familias, "trabajamos con la coordinación de juntas de gobierno, a través de sus presidentes de las juntas".



La funcionaria manifestó que, "en el caso de San Benito, fueron cerca de 70 familias las afectadas" por la tormenta del fin de semana. En este sentido, explicó que el domingo último el Ministerio "abrió el depósito de la Coordinación de Operaciones Logísticas para se envíe ayuda ese mismo día a la localidad de San Benito".



En Paraná, en tanto, "no hubo que evacuar pero sí hubo gente que tuvo que convivir con el agua unas cuantas horas", señaló la titular de la cartera de Desarrollo, al tiempo que explicó que en estos casos, a diferencia de cuando suben los ríos Paraná o Uruguay que persisten durante varios días, "lo que ocurrió fue que hubo desborde de arroyos y el agua, así como llegó, luego bajó".



Cabe aclarar que desde la cartera de Desarrollo en ocasiones de emergencia climática como ésta, se trabaja también en un segundo nivel de atención "de acuerdo a las características o el daño ocasionado cuando los hogares se ven afectados de una manera más concreta", según detalló Stratta. En estos casos los equipos técnicos del Ministerio realizan un informe socioeconómico y se brinda ayuda específica.



Al respecto, la ministra explicó que en situaciones como éstas "no trabajamos en soledad, sino en conjunto, porque estas cuestiones tienen que abordarse de un modo integral y sin miramientos. Lo hacemos complementándonos entre las diferentes áreas".



Asimismo, de manera articulada con la Coordinación Departamental del Ministerio y la Coordinación de Comedores, se trabajó en reforzar la política alimentaria en las localidades afectadas por las inclemencias climáticas, a fin de "ayudar a satisfacer al menos las necesidades básicas", aseguró Stratta.



La responsable de Desarrollo Social explicó que "siempre decimos que cuando se habla de este concepto de Estado presente no queda muy bien la retórica, sino las acciones concretas. Cuando las familias se ven complicadas que vean y sientan que hay un gobierno que los acompaña y que se preocupa para que puedan transitar mejor estas circunstancias".



En este punto, la ministra señaló que la provincia, ante estas situaciones, como las ocurridas el último fin de semana, "asiste con esos elementos de primera necesidad que fueron dañados y deteriorados por el paso del agua, y que son indispensables para que las familias puedan luego, regresar a sus hogares con un mínimo de bienestar".



La titular de la cartera social explicó que todas las familias evacuadas "están regresando o ya retornaron a sus hogares, y este buen clima contribuye a que todo se vaya secando y que puedan retomar su vida normal".



Panorama

La ministra de Desarrollo Social señaló que "estamos teniendo con cada vez más recurrencia fenómenos climáticos de éstas características, que es lo que más preocupa. Primero, porque esperábamos un verano seco y hasta ahora se está dando todo lo contrario. Además, nos inquieta la persistencia de estos fenómenos que siempre golpean a los sectores más vulnerables".



Acciones articuladas entre organismos públicos



Stratta indicó que, "como Ministerio, nos ocupa más que nos preocupa el tema del cambio climático y sus consecuencias". En ese sentido, explicó que "el gobernador nos convocó, y trabajamos en conjunto con diferentes áreas tales como la policía, defensa civil, centros sanitarios y todo lo referente a infraestructura, porque hay un cambio climático al que nos tenemos que ir adaptando y tomar decisiones para poder mitigar los avances de estos fenómenos en nuestra comunidad".