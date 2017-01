En febrero se reactivaría el Puerto de Ibicuy

"Vamos a tener un puerto nuevo en un lugar estratégico, donde teníamos un puerto en muy malas condiciones". Así lo aseguró el presidente del Instituto Portuario de la Provincia de Entre Ríos (Ipper), Leonardo Cabrera, quien explicó que luego del colapso del muelle en el año 2011, que paralizó la actividad en ese puerto, ahora falta muy poco para poder reactivarlo.



"Desde ya que nos hubiera gustado que fuera en menor tiempo, y que el puerto pudiera estar operativo antes, pero también la realidad indica otra cosa y sobre eso tenemos que trabajar. Hoy estamos conformes en que vamos a tener un puerto que lo vamos a poder explotar, y creemos que vamos a poder lograr de una vez por todas, la reactivación portuaria de esa región", señaló.



Según explicó Cabrera los seguros de la empresa responsable en ese momento ya llevan invertidos más de 16 millones de dólares. "Está todo comprado, llegaron las defensas, falta instalar la balanza y ahora tenemos que dotarlo de la tecnología de última generación".



"Es un puerto con mucho potencial, tenemos muchas consultas de interés, y necesitamos que vengan inversiones. El puerto sólo tiene además 100 hectáreas por desarrollar, y estamos pensando en su desarrollo industrial, que se puedan instalar empresas", indicó.



Por otro lado el titular del Ipper contó que están trabajando en la reactivación portuaria de Entre Ríos, en un Plan Estratégico Portuario Provincial, donde dividieron a la provincia en tres sectores: el sector Este con el Río Uruguay, el Oeste que va desde Puerto Márquez a Diamante, y el sector Sur que es donde está Puerto Ibicuy.



"En cada una de esas áreas estamos trabajando porque son distintas problemáticas".



En el Puerto de Concepción del Uruguay apuntan a lograr un mayor desarrollo comercial



En tal sentido destacó lo que pasó 10 días atrás, "donde por primera vez se cargaron contenedores refrigerados con un barco feeder que se conecta con Montevideo con carne y derivados avícolas. Fue una prueba piloto por parte de la compañía Maersk, que está apoyando el proyecto y el resultado fue muy bueno. Así que están pensando en consolidarse con ese servicio, con el barco Provincias Unidas, combinándose con Paysandú. La idea de ellos es hacer Paysandú, Concepción del Uruguay, Montevideo".



"El sector avícola puede aportar un volumen durante todo el año que para el puerto es muy interesante. No hay que olvidar que Concepción es el único puerto sobre toda la costa argentina del Río Uruguay, y está muy cerca de la Ruta 14, con lo cual tiene muchas posibilidades de captar carga, y no sólo de la provincia", explicó.



Consultado respecto a las condiciones de la infraestructura portuaria, explicó que con aportes de la provincia se compró una grúa en el año 2012, que les permite trabajar en forma permanente en la recepción y consolidado de contenedores.



En el tema dragado, señaló que en estos momentos se están dragando dos pasos del Río Uruguay, eso fue un llamado a Licitación que lo está haciendo la empresa Jan de Nul.



Sobre la idea de trabajar con las dragas de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables dijo que se dio de baja ese Convenio que había con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).



"La verdad que el proyecto, que fue aprobado en el 2012 de la CARU, se demoró más de la cuenta, con dragas obsoletas y lo que se había hecho hasta la fecha no dio resultados porque se perdió. Así que el hecho de haber tomado esta decisión de dar de baja ese Convenio, y llamar ahora a Concurso o Licitación para el resto de los pasos, nos da la certeza de que la obra se va a hacer, y bien, con un mantenimiento por 4 años, lo que trae tranquilidad y la posibilidad de mirar hacia otras cargas".



Para finalizar también aseguró que para el Puerto de Diamante se esperan novedades importantes en el corto plazo.



Están en conversaciones avanzadas con el operador, "ellos están muy interesados en desarrollar el puerto y poder atender la demanda, principalmente de cereales de toda la región, además con un informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos que informa que si se logra el mismo calado que en el Canal troncal, que está a tan sólo 1200 metros, se podrían movilizar unas 900 mil toneladas de cereal".



Con respecto a Puerto Márquez/ La Paz también se han invertido 600 mil dólares en dos plantas de silos.



Como cierre, y luego de una nota publicada por Comex Online sobre el retroceso portuario que afectaría Entre Ríos, donde la carga de la provincia se estaría yendo por otros lados, Cabrera reconoció que es cierto que los puertos no han crecido en los tiempos esperados, pero "vamos por buen camino", concluyó. (Transporte & Comercio Exterior)