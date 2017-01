Nuevos esquema de feriados y controles migratorios saldrán por decreto

Mauricio Macri, durante la reunión de Gabinete de ayer avisó que en los próximos días saldrán publicados dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que darán luz verde a la Ley de Riesgos del Trabajo (aprobada en Senado en diciembre pasado) y a un nuevo régimen de feriados nacionales. Además activará una especie de reglamentación extra -aún no definen modalidad de la norma- sobre el control de inmigrantes que tengan antecedentes penales.



De esta manera, el Presidente dio a entender a los funcionarios y parlamentarios presentes que estaría desactivada una llamada a sesiones extraordinarias en febrero. "Cuando llamamos se hizo de manera desorganizada y la oposición nos terminó acostando. Por suerte terminamos el año pasado salvando la cuestión del Impuesto a las Ganancias", reconocieron desde un sector premium del PRO a Ámbito Financiero.



Según confiaron desde Casa Rosada al diario Ámbito Financiero, cada decreto tiene matices y argumentaciones diferentes para sostener las inminentes críticas que aparecerán desde algunos sectores de la oposición cuando estas decisiones sean publicadas en el Boletín Oficial.



- Durante la segunda quincena de noviembre pasado, abogados de la CGT marcaron serias inconsistencias a la Ley de Riesgos del Trabajo (ART) enviada por el Ejecutivo pese a la defensa del ministro Jorge Triaca. Por caso, se imponía el plazo de un año para crear un "proyecto de ley de protección y prevención laboral". El sindicalismo pulverizó esa directiva y exigió la obligación de convocar al Comité Consultivo Permanente.



El Gobierno tomó nota y cerró en los últimos días de ese mes un acuerdo para modificar el texto oficial y establecer que se deberá presentar una iniciativa de prevención de accidentes dentro de tres meses -e igual plazo para sancionarla-, que deberá contar con el aval del Comité Consultivo.



Por otra parte, se mantendrá el "carácter obligatorio y excluyente" de las comisiones médicas -una de primera instancia y otra central, de apelación- para el inicio del trámite administrativo tras un accidente laboral. Si se acepta esta mediación, lo decidido se convertirá en cosa juzgada. Si no, se podrá activar la vía judicial.



No obstante, los trabajadores que no estén registrados podrán acceder al litigio desde el principio. Además, las ART deberán compensar a obras sociales que otorguen atención a trabajadores accidentados, y ante incapacidad se tomará el mejor sueldo o un promedio de los últimos meses, entre otros cambios aceptados



En los últimos días resurgieron críticas de la CGT al proyecto -que busca dinamitar la denominada "industria del juicio"-, con solicitudes de nuevos cambios, situación que el DNU desactivaría. Sin embargo, quedará el análisis de la Bicameral que analiza ese tipo de normas.



"La CGT nos pidió modificaciones y no sólo se hizo un nuevo borrador, sino dos. Después llegó un texto consensuado al recinto y recibió un fuerte apoyo de la oposición, en especial del Frente para la Victoria -el ultrakirchnerismo se retiró del recinto- y los legisladores de fuertes vínculos con el sindicalismo. Sacamos 48 votos a favor, dos en contra y una abstención. ¿Ahora van a pedir más cambios?", deslizaron desde el PRO.



- El segundo DNU eliminará los feriados puente. El proyecto no pudo ser debatido en las sesiones extraordinarias de diciembre pasado y se acerca la fecha límite para contar con un nuevo esquema, que buscará respetar los 180 días del ciclo lectivo y también "incrementar la competitividad del sector productivo, entre otras iniciativas, fortaleciendo a las micro, pequeñas y medianas empresas", tal como indica la iniciativa que envió el Ejecutivo a las extraordinarias de diciembre pasado.



-El tercer objeto tiene una finalidad clara: desde Cambiemos confirmaron que el nervio principal pasará por la emisión de una norma para corregir la reglamentación de la ley de migraciones y dejar en claro el tapón que tendrán extranjeros que quieran ingresar al país y arriben a territorio argentino acompañados de un prontuario criminal, tras laxos controles que ni siquiera tuvieron una bruma de efectividad en las últimas décadas.



Ayer, Macri destacó: "Por falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir. Necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién. No podemos actuar después de que sucedió. Lo primero que tenemos que hacer es actuar preventivamente".