Macri dijo que en 2017 se "seguirá creciendo": Los temas de la conferencia

El presidente Mauricio Macri dijo que encara este nuevo año con "optimismo" ya que la Argentina por segundo año seguirá creciendo después de 5 años y advirtió que "el desafío no es crecer un año, sino 20 años seguidos", para dar una "solución definitiva" a la pobreza y la inclusión.En la conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno, dijo que en 2017 la obra pública ha tomado velocidad y seguirá tomándola" en obras hídricas, puertos, energía, ferrocarriles, etc. que posibilitarán el desarrollo económico.Consultado sobre conflictos que ponen en peligro fuentes laborales, Macri sostuvo que el gobierno sigue haciendo el mejor esfuerzo para cuidar los puestos de trabajo y si bien se registran algunos casos, "hace varios meses crece el empleo en la Argentina, crecen miles de puestos de trabajo, se crean mes a mes" y subrayó que desde el Estado se ayuda para que ninguna empresa cierre.Sobre las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto del crecimiento, del 3%, el Presidente respondió: "esperamos crecer más que esto; vamos a volver a crecer pero ?insistió- durante 20 años sostenidos". De lo contrario "no va a haber solución en la Argentina", porque en el país hubo varias etapas de crecimiento, de 4 o 5 años, y después se cayó. Para esa suba sostenida, dijo, hay que apostar al esfuerzo y no al atajo.Un periodista le pidió que haga una autocrítica, al concluir el primer año de gobierno. "Tenemos que hacer más, ante tanta necesidad más allá del punto de partida, de un país quebrado, sin energía, estancado sin crecimiento durante cinco años" y agregó que también quiere "más dinámica, seguir empujando" para lograr que "los argentinos puedan construir el país que soñamos hace tanto años. Tenemos un enorme futuro si nos comprometeremos decir la verdad, no al atajo, a la chicana".Consultado si son necesarios más de cuatro años de gobierno, Macri respondió que "esta tarea no se agota en 4 años", pero advirtió que "falta mucho" para hablar de 8 años.En cuanto a la relación que espera tener con el presidente electo de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, quién asumirá el viernes, respondió que hay por delante un "enorme camino a recorrer juntos" en una relación de mutuo beneficio, punto de partida para el intercambio.Respecto de las políticas proteccionistas de EE.UU. Macri evaluó que por el nivel de intercambio actualmente "no nos perjudican" pero por delante "tenemos más por mejorar, esta ruta que hemos trazado con (Barack) Obama y 20 de enero esperemos continuar".Macri defendió hoy al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y rechazó los supuestos vínculos del funcionario con el caso de corrupción el Lava Jato. "No entiendo cómo se relaciona a Arribas con Odebrecht. Ese link todavía no lo entendí", afirmó el Presidente, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.reveló días atrás que el jefe de los espías recibió en su cuenta en Suiza, en septiembre de 2013, transferencias por 600 mil dólares del operador de Odebrecht, Leonardo Meirelles, condenado por la justicia brasileña."Es muy claro que lo que manifiesta Arribas es que vendió un departamento y que un señor, que le pagó un saldo de precio, usó un cambista importante. Un cambista que tiene miles de clientes, no uno, entre los cuales también está Odebrecht. Por eso el cambista está investigado por haber sido vehículo para pagos de Odebrecht. Es como cualquier de los cambistas argentinos, a través de los cuales mucha gente gira plata", sostuvo.Arribas no era funcionario público en el año en el que se realizaron los giros, pero sí tenía una estrecha relación con Macri, entonces jefe de gobierno porteño. El jefe de la AFI comenzó a recibir las trasferencias un día después de que se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella."Arribas va a traer los papeles el día 23 cuando el brasilero vuelva de sus vacaciones demostrando que él compró un departamento y le giró vía Meirelles ese dinero. Con lo cual no entiendo cómo se relaciona a Arribas con Odebrecht. Ese link todavía no lo entendí", apuntó Macri.Enseguida, el Presidente agregó: "Y muchos menos cómo se relaciona a Arribas, Meirelles con el soterramiento del Sarmiento, que entre septiembre y el siguiente año la obra estuvo parada. No hubo tal reactivación de la obra. Es un cuento que parecería muy atractivo, pero no entiendo donde está el tema".Según la investigación de, Meirelles realizó cinco transferencias por casi 600.000 dólares a una cuenta suiza del jefe de la AFI vía Hong Kong a través de una sociedad opaca. La AFI emitió un comunicado en el que informó que Arribas sólo recibió un giro por unos 70.000 dólares como parte de pago de una operación inmobiliaria en Brasil. Esta afirmación fue respaldada por un mail que una ejecutiva de cuentas del banco Credit Suisse le envió al titular de la AFI, en el que señala que en su cuenta sólo se acreditó una de las transferencias."Cuando vuelva el brasilero, veremos que hay un transacción por la venta de un departamento y que fue todo eso. Tuvo la coincidencia de ser el mismo cambista que tenía entre sus miles de clientes, no solo al comprador del departamento de Arribas, sino [también]a Odebrecht. Punto", resaltó el primer mandatario.

La inseguridad y Milagros Sala

Durante la conferencia de prensa, Macri se mostró preocupado por los crecientes niveles de inseguridad, cuestionó la gestión del kirchnerismo en la lucha contra el delito y advirtió durante los últimos años "la Argentina se convirtió en un país atractivo para el crimen".Además, pidió "un debate constructivo" sobre la creación de un régimen penal juvenil y subrayó la importancia de la inmigración pero indicó que también, "por falta de acción", no se puede permitir que el crimen "siga eligiendo a la Argentina como un lugar para delinquir".Por otro lado, el mandatario volvió a tomar distancia de la detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy. Aseguró que la líder de la Tupac Amaru está siendo juzgada por un "Poder Judicial independiente", que considera que "ha cometido una incontable cantidad de delitos".Macri también justificó la causa que la AFIP le inició a la líder de la organización Tupac Amaru, al afirmar que en la Argentina "todos los ciudadanos tienen que pagar impuestos"."La AFIP, como lo hace con cualquier ciudadano, le inició una causa. Acá no hay amigos del poder ni privilegiados", aseveró.