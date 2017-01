Estacionamiento medido: municipio pide denunciar irregularidades con tarjeteros

La Municipalidad de Paraná, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que a partir de este lunes se inició la venta de las nuevas tarjetas para el tarjetero en el marco del funcionamiento del Sistema de Estacionamiento medido en el sector céntrico.

Los tarjeteros deben adquirirlas en la oficina de Tesorería Municipal (Andrés Pazos y Salta).



Dentro de los pormenores en los cuales se trabaja, se estableció días pasados la cuadrícula en la cual funcionará el estacionamiento medido, como así también el precio que tendrá el estacionamiento, ya sea por hora o cada 30 minutos.

Según indicó el propio secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Rubén Amaya, "a partir de este lunes se comenzaron a vender las tarjetas que serán utilizadas en el nuevo sistema de estacionamiento medido. Esto es una deuda que teníamos con la sociedad y con el Municipio, de poner un poco de orden para concretar este sistema de estacionamiento medido, que tendrá en el próximo paso la modernización del sistema".



Entre los puntos que se van concretando, el funcionario explicó que se "definió la cuadricula en la cual se implementará el estacionamiento medido, quedó definido el precio (8 pesos la hora), se empezaron a vender tarjetas y eso nos ayuda a darle transparencia".

Amaya agradeció la colaboración de la ciudadanía para poder implementar el sistema. "Vemos que hay colaboración de la gente, del conductor cuando estaciona, ya sabe del precio de la tarjeta, que el tarjetero tiene que estar identificado, y todo esto ayuda".



Asimismo, desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, se indicó que se iniciaron los controles para regularizar el trabajo de los tarjeteros, y que sirve para saber y conocer por parte de los usuarios del estacionamiento quiénes son realmente los que están autorizados en cada cuadra. "Cada tarjetero tiene la obligación de presentar la identificación que le entrega la Dirección de Estacionamiento Tarifado. Allí debe figurar la foto, el nombre y número de documento, como así también la calle que tiene asignada. Cualquier persona que quiera salir a cobrar y no muestre la tarjeta, no es un tarjetero reglamentado", sostuvo el secretario Rubén Amaya, quien agregó: "En caso de no estar identificado, se debe llamar al 911 (Policía) y se debe hacer la denuncia correspondiente". Calles con estacionamiento medido Villaguay, desde San Martín hasta 9 de Julio

Montevideo, desde San Martín hasta Courreges

Paraguay, desde Courreges hasta Libertad

Bavio, desde Libertad hasta Diamante

Perú, desde Libertad hasta Gran Chaco

España, desde Libertad hasta Gran Chaco

Urquiza, desde Diamante hasta Italia

25 de Junio, desde Córdoba hasta Catamarca

Cervantes, desde Córdoba hasta Catamarca

Laprida, desde Córdoba hasta Santiago del Estero

México, desde hasta Catamarca

Alameda de la Federación, desde Tucumán hasta Buenos Aires

San Martín, desde Montevideo hasta Paraguay

Courreges, desde Bavio hasta Urquiza

Tucumán, desde Urquiza hasta México

Concordia, desde Bavio hasta Urquiza

Santiago del Estero, desde Urquiza hasta Alameda de la Federación

Diamante, desde Bavio hasta Urquiza

Catamarca, desde Urquiza hasta Alameda de la Federación

Mendoza, desde Urquiza hasta México

Córdoba, desde Malvinas hasta Falucho

Nogoyá, desde San Martin hasta San Juan

Juan de Garay, desde Santa Fe hasta San Martín

Ecuador, desde Buenos Aires hasta San Martín

Carlos Gardel, desde Buenos Aires hasta San Martín

Victoria, desde San Martin hasta San Juan

Colón, desde San Martín hasta La Rioja

Rosario del Tala, desde Corrientes hasta La Rioja

Uruguay, desde Corrientes hasta La Rioja

Andrés Pazos, desde San Juan hasta La Rioja

Urquiza, desde Belgrano hasta La Rioja

Corrientes, desde Victoria hasta Nogoyá

San Juan, desde Uruguay hasta Nogoyá

Salta, desde Andrés Pazos hasta Colón

La Rioja, desde Andrés Pazos hasta Colón

Ferre, desde Urquiza hasta Rosario del Tala

Villaguay, desde Presidente Irigoyen hasta Presidente Perón

Monte Caseros, desde Villaguay hasta Gualeguaychú

9 de Julio, desde Villaguay hasta 25 de Mayo

Belgrano, desde Villaguay hasta Urquiza

Presidente Illia, desde Villaguay hasta Urquiza

Presidente Irigoyen, desde Villaguay hasta Urquiza

Pascual Palma, desde Villaguay hasta 25 de Mayo

Presidente Perón, desde Villaguay hasta 25 de Mayo

Cura Álvarez, desde Villaguay hasta Alem

Alsina, desde Carbó hasta Echagüe

Alem, desde 9 de Julio hasta Cura Álvarez

Escalada de San Martín, desde Antártida Argentina hasta Avenida Ramírez

Ruiz Moreno, desde Alsina hasta Avenida Ramírez

Echagüe, desde Alsina hasta Avenida Ramírez

Buenos Aires, desde dársena a mano Izquierda hasta Ecuador

Juan de Garay, desde San Martín hasta Buenos Aires (ambas aceras)

Buenos Aires, desde Carlos Gardel hasta La Paz

Italia, desde Montevideo hasta Paraguay

Gualeguaychú, desde Avenida Ramírez hasta Belgrano

Buenos Aires, desde Carlos Gardel hasta Laprida. Estacionamiento medido de motos Córdoba, entre Falucho y Alameda de la Federación

Alameda de Ia Federación, entre Santa Fe y Córdoba (acera sur)

Buenos Aires, entre Alameda de la Federación y Laprida

Laprida, entre Buenos Aires y San Martín

Buenos Aires, entre Laprida y Cervantes

Cervantes, entre Buenos Aires y Santa Fe

25 de Junio, entre Buenos Aires y Santa Fe

Urquiza, entre Italia y Pellegrini

Pellegrini, entre Perú y Bavio

Chile, entre Bavio y Venezuela

Monte Caseros, entre Alem y Gualeguaychú

Andrés Pazos, entre Corrientes y San Juan

Andrés Pazos, entre San Juan y Salta

9 de Julio, entre 25 de Mayo y Alem

9 de Julio, entre Gualeguaychú y Enrique Carbó