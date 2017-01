Bordet impulsará una ley que regule el trabajo de los bomberos voluntarios

El gobernador Gustavo Bordet entregó este lunes equipos de ataque rápido, adquiridos por el gobierno provincial, a Bomberos Voluntarios de Hernandarias, Pronunciamiento, Villa General San Martín, Ceibas y Urdinarrain y una autobomba al cuartel de María Grande que fue gestionada por el gobierno entrerriano ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En ese marco, el mandatario adelantó que tiene "la vocación y el compromiso de trabajar en la búsqueda del consenso para una Ley provincial que contemple el trabajo de los bomberos voluntarios".





En el acto de entrega de la autobomba y los equipos, que se realizó en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de María Grande, y del que participaron también el intendente de la localidad, Hugo Maín y el director nacional del Plan de Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Guillermo Barisone, el gobernador Bordet destacó el "trabajo cotidiano que venimos desarrollando y que tiene que ver con poder articular políticas públicas entre el gobierno nacional, provincial, municipales, juntas de gobierno".





En "esta ocasión quiero agradecerle especialmente al Ministerio de Ambiente de Nación la posibilidad de haber logrado esta unidad que va a beneficiar muchísimo para trabajar en incendios forestales, en algo que tenemos que preservar como son nuestros montes nativos y en esto tenemos un firme compromiso en la gestión en trabajar en ese sentido".





Por otro lado destacó "la importancia que tienen los bomberos voluntarios en la provincia de Entre Ríos. Me tocó vivirlo como intendente en mi ciudad cada vez que había emergencia nos constituíamos la junta municipal de Defensa Civil en el cuartel de Bomberos Voluntarios. Siempre están prestos y bien dispuestos a trabajar en favor de la comunidad y en ese sentido no solo alcanza con palabras de agradecimiento sino que tenemos la vocación y el compromiso de trabajar con los Bomberos Voluntarios de la provincia en la búsqueda del consenso una Ley provincial que contemple el trabajo de los bomberos voluntarios".





En ese sentido, "la semana que viene nos estaremos reuniendo para avanzar en este proyecto y ya aprovecho que hay aquí presentes legisladores provinciales para poder trabajar una ley que le dé un marco a la tarea que realizan en distintas localidades de la provincia los bomberos voluntarios".





Incremento a los aportes para juntas de gobierno





"También en el día de hoy he firmado un decreto donde aumentamos un 40 por ciento los aportes para las juntas de gobierno y esto lo hemos hecho en la necesidad de que todas las juntas de gobierno de la provincia puedan tener el reconocimiento económico para que puedan llevar adelante sus tareas que son muy valoradas y muchas veces quien está al frente de una junta de gobierno pone lo mejor de sí, no tiene retribuciones y tiene la constante demanda, por eso vale la pena hacer este esfuerzo".





Dirigiéndose a los presidentes de juntas de gobierno, les aseguró que "vamos a estar trabajando en el consenso para dar cumplimiento a lo que dice la Constitución provincial y que se empiece a tener la autonomía cada una de las comunas cuando dejen de ser juntas de gobierno y puedan cobrar tributos y recibir aportes tanto provinciales como nacionales cosa que hoy no pueden recibir".







Profesionalismo







Por su parte, el director nacional del Plan de Manejo del Fuego afirmó: "Estamos haciendo un relevamiento de la capacidad de carga por hectárea de cada una de la unidades. Es de destacar el profesionalismo de este cuartel, que se evidenció en los incendios del año pasado lo cual hizo que desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se tomará esta decisión de equipar y dotar de herramientas esta dotación."





El intendente de María grande, Hugo Main, dio la bienvenida al gobernador y a los demás funcionarios presentes, y le entregó el decreto que lo declara huésped de honor de la ciudad. A su vez, destacó la importancia que esta autobomba tiene para la localidad y la zona esta adquisición para los bomberos voluntarios: "Quiero agradecer el trabajo que hace esta Asociación para la ciudadanía, ya que desde hace mucho tiempo vienen trabajando en pos del bien común y esto es un reconocimiento a su labor".







Equipos





Se entregaron cinco equipos de ataque rápido para el combate de incendios a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Hernandarias, Pronunciamiento, Villa General San Martín, Ceibas y Urdinarrain. Con estos cinco equipos suman 40 los entregados por el gobierno provincial en todo el territorio.





El Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente, cedió en comodato los equipos a los cuerpos de bomberos mencionados.





Los nuevos equipos, que fueron adquiridos mediante licitación por el Plan Provincial de Manejo del Fuego, tienen una capacidad de 700 litros de agua, motor de 16 caballos de fuerza y 25 metros de manguera semi rígida.





En la oportunidad, el Cuartel de Bomberos de María Grande recibió una autobomba gestionada ante el Plan Federal de Manejo del Fuego.