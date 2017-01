Vecinos de barrio de Diamante reclaman obras y cortan ruta 131

Foto 1/3 Crédito: Neonet Music Foto 2/3 Crédito: Neonet Music Foto 3/3 Crédito: Neonet Music

Los vecinos aseguran que cada vez que llueve "se generan inundaciones", además, reclaman "por los pastizales sin cortar, suciedad en las calles, conexiones clandestinas a los desagües y muchos inconvenientes". Según dicen "han sido olvidados por los funcionarios municipales", destaca Neonet Music.



Al lugar llegaron esta mañana, "algunas autoridades, a las que se les planteó que si no tienen alguna solución para dichos problemas no dejarán que se hagan los días restantes de jineteada el 24 y 25 de febrero", mencionaron.



Reclamaban la presencia de la Viceintendenta Lelia Recalde, y al no concurrir, decidieron proceder a cortar el acceso a Diamante.



Fuerzas policiales desvian el tránsito para que los conductores evite el corte.



Fuente: Neonet Music.