Vecinos de barrio de Diamante reclaman obras y cortan accesos a la ciudad

Los vecinos aseguran que cada vez que llueve "se generan inundaciones", además, reclaman "por los pastizales sin cortar, suciedad en las calles, conexiones clandestinas a los desagües y muchos inconvenientes". Según dicen "han sido olvidados por los funcionarios municipales", destaca Neonet Music.



Al lugar llegaron esta mañana, "algunas autoridades, a las que se les planteó que si no tienen alguna solución para dichos problemas no dejarán que se hagan los días restantes de jineteada el 24 y 25 de febrero", mencionaron.



Reclamaban la presencia de la Viceintendenta Lelia Recalde, y al no concurrir, decidieron proceder a cortar el acceso a Diamante.



Fuerzas policiales desvían el tránsito para que los conductores evite el corte.





Según se informó desde Neonet Music, en la noche de este lunes, los vecinos de barrio Belgrano de Diamante, también cortaban la ruta que une esa ciudad con Strobel.



