Tras las lluvias, cómo están los caminos de la provincia

La Dirección Provincial de Vialidad brindó un informe sobre el estado de caminos y el registro de lluvias tras el relevamiento que efectuó en las zonales del organismo. Se dio cuenta de los lugares donde está cortado el tránsito y de las roturas que generó la lluvia, brindando además recomendaciones en cuento al tránsito.



El detalle, enviado por cada una de las Zonales de la DPV, es el siguiente:



Diamante

En el departamento Diamante se registró un promedio de 200 milímetros de lluvia caída, lo que produjo la socavación en una parte del puente sobre el Arroto Salto. Por ese motivo se circula con precaución por una mano de la Ruta Provincial Nº 11. Este lunes se puso a disposición la empresa a cargo de la obra para trabajar en el lugar.

Desde la zonal respectiva se informó que la mayoría de los caminos secundarios y terciarios del departamento se encuentran muy complicados para la circulación. Personal de la zonal se pondrá a disposición para reparar las zonas más afectadas cuando el tiempo lo permita.

En relación a los daños ocasionados se informó de caños y alcantarillas rotas, caminos de tierra y broza cortados con socavación a causa del gran caudal de agua.



Cerrito

La zonal III Cerrito brindó detalles de la última lluvia informando que se registró la caída de 50 milímetros en la zona y de 60 en María Grande. En lo que refiera a daños ocasionados por el fenómeno climático la zona más perjudicada en la localidad de Hernandarias con la mayoría de los pasos cortados (zona Piraguas, Puerto Víboras y Colonia Güemes).



Seguí

La zonal Seguí comunicó que los últimos datos de lluvia marcaron un registro de 110 milímetros. De esa manera, el panorama se presenta complicado en relación a los trabajos realizados la semana pasada ya que el caudal de agua rompió los caminos, alcantarillas y otros pasos de comunicación. Como dato reciente se informó sobre el paso cortado en Aldea Eingenfeld.



Nogoyá

Llovió en promedio un total de 140 milímetros. La zona de Chiqueros se encuentra incomunicada ya que la Ruta 34 a la altura de El Pueblito hacia la Ruta 33 está cortada. La ex 131 está complicada en varios tramos. Las únicas vías de acceso seguras son el ripio de la Ruta 20 a Laurencena, y desde la Ruta 12 hacia el camino de La Ilusión.



Tala

Llovió 100 milímetros y están el 90% de los caminos cortados. Entre la ruta 15 a la ruta 6 están cortadas en 4 Bocas y Obispo, entro otros. También la Ruta 15, entre las 39 y Sauce Sur, y entre Rosario del Tala y Raíces, están cortadas. Lo mismo en el Camino El Palomar y La Paloma.



La Paz

El único paso cortado es el del puente Pajas Blancas, ingreso a Puerto Algarrobo cortado desde el acceso por ruta 12.



Victoria

La lluvia caída en Victoria fue 57 milímetros. En Laguna del Pescado 83. En Rincón del Nogoyá Sur 100 milímetros y los caminos están intransitables. Los Cerros 111 milímetros, también intransitables; en Rincón del Nogoyá Norte, 84 mm; en Montoya, 91; Antelo, 98; Quebrachito, 56; Hinojal, 127, intransitable; Chilcas 210, intransitables; Molino Doll, 80; Rincon del Doll, 52; y Pajonal, 42 milímetros.

Se pidió tener especial cuidado en El Pajonal camino el Atalaya, Distrito Molino Doll, Camino Carrizal y Manasero; Camino La Vuelta Mala, Hijonal desde lo Tezoni hacia Aranguren; Rincón del Nogoyá; Camino Santa Julia; y Laguna del Pescado, Camino El Campito Abierto



Gualeguaychú

Hay varios pasos cortados en Costa del Uruguay Sur. La misma situación se da en Potreros debido a las alcantarillas que se las llevo el agua. La lluvia fue de más de 100 milímetros.



Uruguay

No ha registros de cortes en ripio, pero se requiere transitar con precaución, mientras que los de tierra están intransitables.



Villaguay

El promedio de lluvia fue de 80 milímetros y están los caminos muy pesados. Los terciarios están intransitables y no se registran cortes de rutas.