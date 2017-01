Milagro Sala: "Jujuy es un laboratorio para frenar la lucha en toda Argentina"

"Jujuy es un laboratorio para poner freno a la lucha y a nuestros ideales. No debemos permitir que lo expandan por el resto de la Argentina", aseguró la dirigente social, en una entrevista publicada este domingo en el diario Tiempo Argentino.



Consultada acerca de la prisión preventiva a la que está sometida desde el 16 de enero del 2016, opinó que su cautiverio responde a un objetivo de "criminalización de la protesta. Mi encarcelamiento tan extenso no es más que la criminalización de la protesta y esto ves grave en una Argentina donde costó mucha sangre recuperar la democracia y los argentinos debemos tener memoria", enfatizó.



La referente kirchnerista volvió a responsabilizar al gobernador Gerardo Morales por su situación y la de "compañeros de base".



"Veo a Jujuy triste, desolada y atemorizada por los métodos represivos que imparte Gerardo Morales, hostigando y persiguiendo no sólo a dirigentes sino también a compañeros de base", advirtió.



"Pero debo dejar claro que podrán prohibir a Milagro Sala y a la organización barrial Tupac Amaru, pero jamás podrán arrancarnos del corazón de miles de tupaqueros que tienen intactas las convicciones de que la única salida es la lucha por una Argentina más justa.



Para Sala, "Morales tomó el poder con mucho revanchismo y venganzas, sin importarle el bienestar del pueblo jujeño".



Por último, al referirse a la coyuntura que atraviesa el país a partir de la asunción del presidente Mauricio Macri hace poco más de un año, señaló que observa una "Argentina en retroceso", opuesta a los "pasados 12 años" del kirchnerismo.



"Veo una Argentina en retroceso por su actual política de desempleo, endeudamiento, ajuste y represión. Estamos viendo el lado opuesto a los pasados 12 años donde habíamos recuperado la alegría", manifestó.