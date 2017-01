Destacan el avance científico en Entre Ríos

La Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (Cemener) es una institución que cuenta con un equipo de recursos humanos multidisciplinarios. Se dedica principalmente al diagnóstico, tratamiento y la asistencia profesional en la investigación de enfermedades oncológicas, cardíacas, neurológicas. Resulta del trabajo articulado entre el gobierno provincial, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), y está ubicado en la zona del Triangular de Oro Verde.



En esa misma línea, uno de los pilares de gestión del gobierno provincial en materia de ciencia y tecnología, a través de la gestión de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, es la promoción de la formación del recurso humano altamente calificado y su inserción en ámbitos de desarrollo y producción científica. Profesionales, entre ellos dos entrerrianos, con una destacada formación dieron detalles del escenario que ofrece la provincia en materia de ciencia y tecnología.



Tomás Spretz, es crespense, bioingeniero y su tesis para obtener su título de magister en Física Médica en el Instituto Balseiro fue calificada como la mejor tesis de su promoción. Este entrerriano de 30 años accedió oportunamente a una de las becas TICs de la convocatoria que gestiona y tracciona exitosamente desde hace un par de años la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, estudió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos y hoy realiza en el Cemener sus prácticas habilitantes en Física Médica del Magister en Física Médica que obtuvo en el Instituto Balseiro. "El trabajo que hemos hecho fue calificado como la mejor tesis de esta promoción de físicos médicos. El trabajo ha sido desarrollado principalmente en el Cemener", informó.



En cuanto a las oportunidades que ofrece el Centro y la articulación de diversos ámbitos de Nación y provincia, el físico médico sostuvo: "A corto plazo, y en lo que compete a lo profesional, será en el área de Radioterapia del Centro donde hay equipamiento de última generación tanto para el tratamiento de pacientes como todo el equipamiento asociado. A largo plazo, la posibilidad de realizar investigación y publicaciones científicas en el ámbito internacional", señaló.



Sostuvo además que "es positivo el trabajo que se viene haciendo en el Cemener porque se incorporó equipamiento de última tecnología y hemos visto una participación activa de la provincia en la puesta en marcha y el crecimiento de la institución".







Spretz destacó también que su formación se dio en el ámbito público y "a la hora de compartir un espacio de estudio con profesionales de otras carreras u otros países vivencié que nuestra formación ha sido muy buena y muy competitiva cuando se trabaja y colabora con otros profesionales".



Por su parte, la paranaense Georgina López, es bioingeniera, magister en Física Médica del Instituto Balseiro y actualmente se desempeña como física en el área de Radioterapia en Cemener. "En los últimos años la provincia ha avanzado muchísimo en el tema de ciencia y tecnología. No solamente con la inclusión dentro del Plan de Medicina Nuclear, sino también con los proyectos de extensión que está llevando a cabo la universidad con Conicet. Creo que hay muy buenas perspectivas para la inserción laboral de los profesionales de la universidad que anteriormente no tenía otra opción que ir hacia el exterior. Es decir, que Entre Ríos tiene recurso humano muy bien calificado", precisó al ser consultadas sobre las perspectivas que ofrece la provincia.



En cuanto a su trabajo en el Instituto Balseiro, precisó que "la tesis trató el comisionamiento de un ascelerador lineal e implica todo un desafío porque no siempre los físicos tienen la posibilidad de participar de la puesta en marcha de un acelerador. Además implica un hito en lo que es el ingreso de tecnología a la Argentina ya que es el primero de su tipo", remarcó.



"Fue realmente desafiante hacerlo. Mi formación ha sido en ámbitos del Estado y está bueno que pueda devolver esta oportunidad con mi trabajo. Me formé en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y los ingenieros recibidos de UNER están muy bien conceptuados a nivel país. Esto dicho por profesionales del Instituto Balseiro, los cuales han calificado muy bien el desempeño de los ingenieros", insistió.



Por último, la bioingeniera definió como "muy bueno" que la provincia "además de tener recurso altamente capacitado, dé un lugar donde pueda desarrollarse y devolver de alguna manera ese conocimiento a la sociedad".



A su turno, la responsable de Docencia e Investigación del Cemener, licenciada en Física Médica y doctora en Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, Belén Moglia, señaló que "el Centro no sólo presta servicio a los pacientes, sino también tiene un área de docencia e investigación que apunta a formar recursos de Entre Ríos y de todo el país. Los técnicos podrán trabajar y formarse con equipos de última tecnología, y los físicos se formarán con los últimos equipos que hay a nivel mundial. De esta manera, Entre Ríos en este tema está en la punta a nivel mundial tanto en lo que se refiere a investigación y docencia como en estudios y tratamientos para los pacientes", remarcó



Detalló luego que hay convenios tanto con la Universidad Nacional de Entre Ríos como con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, además de los que se están tramitando con otras universidades.



"El Centro cuenta con los equipos para poder desarrollar docencia e investigación con el personal y recurso humano calificado que ha venido de otros lugares del país. El Cemener es un centro que ofrece oportunidades en formación y excelencia", concluyó.