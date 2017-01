Denuncian a Milagro Sala por defraudación, asociación ilícita y lavado de dinero

La AFIP DGI sumó una denuncia penal contra Milagro Sala. Es por "defraudación a la administración pública, asociación ilícita y lavado de activos". La justicia jujeña analiza incorporarla en la causa que busca individualizar en qué se gastaron los fondos presuntamente robados al Estado; investigación que salió a la luz la semana pasada con el secuestro de autos y el pedido de embargo de cuatro propiedades.



Según publicó Clarín, el órgano fiscal presentó la denuncia a fines de diciembre ante la Fiscalía General de Acusación de la Provincia de Jujuy. Es contra la Tupac Amaru y su líder. Las inspecciones las realizaron en abril de 2016: se verificó a unas 25 cooperativas y personas relacionadas con las causas judiciales que ya están en curso en Jujuy.



Los fiscales esperan que esta denuncia ratifique el "modus operandi" ya denunciado en las dos causas por corrupción que avanzan de manera paralela en la Justicia.



En el documento, la AFIP comprobó que "había cooperativas que cumplieron solamente el rol de 'emisores de la factura' para recibir los cheques de los Municipios, y carecían de todo tipo de registración contable e impositiva, como así también de la documentación respaldatoria de los eventuales egresos. Con la información presentada, el organismo certifica que quienes tuvieron el manejo de los fondos realizaron obligadamente compras y gastos dentro de un circuito informal. Además, las cooperativas habrían evadido impuestos nacionales y provinciales.



"El sistema en todos los casos era similar. El hallazgo es que las cooperativas eran una ficción creada para poder solicitar los pagos a los Municipios que entregaban cheques para obras. Los supuestos cooperativistas los recibían pero no los cobraban, sino que los endosaban a favor de la Tupac. El dinero se retiraba e iba a la casa de Milagro. Ella se encargaba de repartir discrecionalmente y pagar sueldos a los cooperativistas", detalló el fiscal Anticorrupción, Joaquín Millón, quien fue el encargado de denunciar el faltante de 1800 casas que figuran como terminadas pero no fueron construidas.



El organismo nacional, además, asegura que "se verificó efectivamente como parte de las maniobras el cobro de viviendas jamás construidas y de viviendas construidas parcialmente declaradas como terminadas, así como de incrementos de costos por obras que se declaraban como hechas y jamás fueron realizadas".



La denuncia quedó en manos de la Justicia que aún no la incorporó a ninguna de las causas. Pero si lo hace, podrían desencadenarse nuevos procedimientos.



Sala encabeza dos denuncias por corrupción. Una de ellas es por "defraudación a la administración pública, asociación ilícita y extorsión", por una suma que asciende a $60 millones. Y la llamada Megacausa que investiga el desvió de $ 700 millones destinados a viviendas e incluye a ex funcionarios nacionales y al ex gobernador jujeño, Eduardo Fellner.