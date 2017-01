Zaffaroni reclamó discutir un "régimen adecuado" por la ley penal juvenil

El ex integrante de la Corte Suprema y criminólogo Eugenio Zaffaroni reclamó hoy discutir un "régimen adecuado" vinculado a la responsabilidad penal de los jóvenes y advirtió que la "bajísima incidencia" de menores de 16 años en casos de homicidios, "no justifica que se tome una medida represiva para todos los adolescentes de esa edad".



"Porque entonces sí lo que estamos haciendo es meter preso al que se hurtó un sándwich de milanesa", alertó.



Dos días después de que el Gobierno nacional inició una ronda de diálogo con especialistas para debatir cambios en el régimen penal juvenil -que incluye la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años-, Zaffaroni pidió debatir "un régimen adecuado".



"El menor por el hecho de ser menor, no deja de ser un ciudadano, por ende, tiene los mismos derechos que tenemos todos frente a la justicia penal", afirmó en declaraciones a radio 10.



Zaffaroni fue consultado sobre este tema luego de la polémica que desató la propuesta del Gobierno de bajar la edad imputabilidad, sumado a la conmoción social que generó el asesinato del adolescente Brian Aguinaco, a manos de un chico de 15 años, que fue liberado por la justicia argentina y trasladado a Perú, donde fue recibido por sus familiares. "Lo primero que pasa con un chico menor de 16 años es que no se le hace un proceso, no sabemos (si cometió el delito que se le imputa); entonces se le pueden imponer disposiciones, medidas que son penas, pero sin la prueba no existe el derecho a un proceso contradictorio", razonó. El especialista sostuvo que "la llamada baja de imputabilidad no es ninguna baja de imputabilidad, es saber si se le aplica al niño o al adolescente la misma pena del adulto o no. En definitiva es eso".



"Nosotros tenemos en delitos graves en la ciudad de Buenos Aires, una incidencia bajísima en homicidios de niños menores de 16 años: uno por año y a veces no hay ninguno; ese no es el gran drama en términos generales", puntualizó Zaffaroni.



En ese marco, el ex integrante de la Corte Suprema alertó que "si tenemos penas de un caso por año aproximadamente, no se justifica que se tome una medida represiva para todos los adolescentes de esa edad. Porque entonces sí lo que estamos haciendo es meter preso al que se hurtó un sándwich de milanesa".



"Distingamos las cosas, esa es la cuestión, y por eso hay que pensar un régimen adecuado. El menor por el hecho de ser menor no deja de ser un ciudadano, por ende, tiene los mismos derechos que tenemos todos frente a la justicia penal", destacó.



Zaffaroni planteó: "¿Qué se hace con el adolescente menor de 16 años? Se lo puede internar, pero no hay un proceso previo donde se nos pruebe, como se nos prueba a cualquier adulto, que comete un delito. Y ahí se le está privando de garantías, ese es el problema".



"Las medidas (que actualmente se aplican) de alguna manera son penas; internar a un chico, no nos engañemos, es como una suerte de cárcel. Para imponer esa medida hay que probar judicialmente", insistió.